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Чехия подозревает отравителей Скрипаля во взрывах на военных складах

17 апреля, 21:21

Светлана Москаленко Светлана Москаленко

Ранее было известно, что Чепига и Мишкин приезжали в Чехию следить за Скрипалем, не исключено, что в это же время они организовали взрывы

Во взрывах на военных складах в Чехии, из-за которых сегодня объявили о высылке 18 российских дипломатов, появились конкретные подозреваемые. И это небезызвестные российские грушники Анатолий Чепига и Александр Мишкин, которые под псевдонимами Руслан Боширов и Александр Петров организовали покушение на бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.

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Объявление о розыске Чепиги и Мишкина появилось на сайте полиции Чехии.

"Национальный центр по борьбе с организованной преступностью в связи с расследованием обстоятельств тяжкого преступления просит помощи в розыске двух человек", – говорится в сообщении.

В чем конкретно подозревают россиян, в сообщении не уточняют. Указывается, что они посещали Чехию в 2014 году. Граждан просят сообщить, если они располагают информацией об их передвижениях по стране.

Как предполагает журналист-расследователь издания Bellingcat Христо Грозев, именно грушников считают виновными в организации взрывов на военных складах в 2014 году.

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"На самом деле чешская полиция уверена, что Александр Мишкин и Анатолий Чепига стояли за взрывом 50 тонн боеприпасов, в результате которого в 2014 году погибли два гражданина Чехии", - пишет Грозев в Твиттере.

О приезде сотрудников спецслужб РФ следить за Скрипалем в Чехию было известно еще в 2018 году. За три с половиной года до попытки отравления Скрипаля провалившие эту миссию российские спецагенты Александр Мишкин-"Петров" и Анатолий Чепига-"Боширов" шпионили за ним в Чехии.

Ранее экс-премьер Британии Тереза Мэй прямо заявляла о том, что именно президент РФ Владимир Путин несет ответственность за отравление Скрипалей, ведь именно "его правительство контролирует, финансирует и направляет военную разведку, ГРУ через свое Министерство обороны".

После этого Россия открестилась от какой-либо связи с предполагаемыми отравителями. МИД страны обвинил Лондон в "информационных манипуляциях".

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