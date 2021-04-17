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Чехия высылает 18 российских дипломатов – их считают контрразведчиками

17 апреля, 20:58

Светлана Москаленко Светлана Москаленко

Москве припомнили взрывы на военных складах семилетней давности, в которых следствие подозревает работу российских диверсантов

Чехия высылает 18 российских дипломатов – их считают работниками спецслужб, которые действовали под прикрытием, заявил глава МИД Чехии.

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В стране не исключают, что Москва может стоять за взрывом складов боеприпасов в 2014 году. Об этом сообщили на срочной пресс-конференции глава МИД страны Ян Гамачек и премьер-министр Андрей Бабиш.

О высылке россиян уже сообщили президенту Милошу Земану, также страна обращается к европейским партнерам.

"Мы информируем наших партнеров из Европейского Союза и НАТО и просим их поддержки", – сказал Гамачек.

Во Врбетице в 2014 году произошло два взрыва на складах боеприпасов. Первый – в октябре, погибли 2 человека. Второй – в декабре. После этого оставшиеся боеприпасы были вывезены с этих складов.

Ранее глава МИД Чехии отменил запланированную поездку в Москву, во время которой, предполагалось, будет договариваться о поставках российской вакцины.

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Напомним, Украина высылает российского дипломата в качестве ответной меры после обвинений в адрес украинского консула Александра Сосонюка.

Ранее Берлин, Стокгольм и Варшава объявили о депортации российских дипломатов..

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