Число жертв COVID-19 в мире превысило 1 млн

За все время пандемии в мире от коронавируса умерли 1 000 555 человек.

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Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.

Наибольшее число смертей от осложнений, вызванных COVID-19, зафиксировано в США. Болезнь унесла жизнь 205 031 человека.

На втором месте по количеству летальных исходов находится Бразилия, где умерли 142 058 человек.

Большой рост количества умерших от COVID-19 наблюдается и в Индии, где скончались 95 542 человека.

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В то же время мире коронавирус побороли 5 016 520 человек. В Индии зафиксировали 5 016 520 выздоровевших. В Бразилии COVID-19 побороли 4 197 372 человека, а в США – 2 794 608.

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