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Число жертв COVID-19 в мире превысило 1 млн

29 сентября, 05:26

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Наибольшее количество летальных исходов фиксируется в США

За все время пандемии в мире от коронавируса умерли 1 000 555 человек.

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Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.

Наибольшее число смертей от осложнений, вызванных COVID-19, зафиксировано в США. Болезнь унесла жизнь 205 031 человека.

На втором месте по количеству летальных исходов находится Бразилия, где умерли 142 058 человек.

Большой рост количества умерших от COVID-19 наблюдается и в Индии, где скончались 95 542 человека.

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В то же время мире коронавирус побороли 5 016 520 человек. В Индии зафиксировали 5 016 520 выздоровевших. В Бразилии COVID-19 побороли 4 197 372 человека, а в США – 2 794 608.

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Также новости "Сегодня" писали, что специалисты немецкого концерна Bosch разработали тест на коронавирус, который показывает результат уже через 39 минут.

Ранее сообщалось, что украинские лаборатории могут проводить за неделю 130 тысяч тестов на коронавирус.

Недавно мы писали о том, что китайские ученые заявили, что мутации нового коронавируса оказались незначительными и не способны снизить эффективность разрабатываемых против него вакцин.

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Все подробности в спецтеме Коронавирус

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