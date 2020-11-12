Число жертв нижегородского стрелка возросло: бабушка убийцы скончалась от ранений

Медики месяц боролись за жизнь пожилой женщины, но ранения были несовместимы с жизнью

Число жертв бойни, устроенной 18-летним Данилом Монаховым в Нижегородской области месяц назад, возросло до четырех, после того, как в больнице скончалась родная бабушка стрелка – Галина Монахова.

Об этом со ссылкой на источник в региональном Минздраве сообщает информагентство Интерфакс.

Пациентка умерла в четверг, 12 ноября, утром, сказали агентству в Минздраве со ссылкой на администрацию областной клинической больницы имени Семашко. В ведомстве отметили, что врачи сделали все возможное для спасения женщины, но полученные ею ранения были практически несовместимы с жизнью. Два других пациента выписаны, добавили в Минздраве.

Как оказалось, из-за потери крови у Галины были нарушены двигательные функции левой руки, левая нога не двигалась. У пожилой женщины также отказали почки и возникли проблемы с кишечником, сообщает Life.ru.

18-летний Данил Монахов устроил стрельбу 12 октября в деревне Большеорловское Борского района Нижегородской области. Трое мужчин скончались от огнестрельных ранений, еще трое пострадавших, в том число и его бабушка, были доставлены в больницу с огнестрельными ранениями и прооперированы. Тело подозреваемого на следующий день было обнаружено с признаками суицида неподалеку от места трагедии.

Сосед о стрелке из Нижнего Новгорода Данииле Монахове

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