Українська
$ 28,16
33,14
  1. Мировые новости
  2. Россия

Число жертв нижегородского стрелка возросло: бабушка убийцы скончалась от ранений

12 ноября, 16:47

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Медики месяц боролись за жизнь пожилой женщины, но ранения были несовместимы с жизнью

Число жертв бойни, устроенной 18-летним Данилом Монаховым в Нижегородской области месяц назад, возросло до четырех, после того, как в больнице скончалась родная бабушка стрелка – Галина Монахова.

Об этом со ссылкой на источник в региональном Минздраве сообщает информагентство Интерфакс.

Пациентка умерла в четверг, 12 ноября, утром, сказали агентству в Минздраве со ссылкой на администрацию областной клинической больницы имени Семашко. В ведомстве отметили, что врачи сделали все возможное для спасения женщины, но полученные ею ранения были практически несовместимы с жизнью. Два других пациента выписаны, добавили в Минздраве.

Как оказалось, из-за потери крови у Галины были нарушены двигательные функции левой руки, левая нога не двигалась. У пожилой женщины также отказали почки и возникли проблемы с кишечником, сообщает Life.ru.

18-летний Данил Монахов устроил стрельбу 12 октября в деревне Большеорловское Борского района Нижегородской области. Трое мужчин скончались от огнестрельных ранений, еще трое пострадавших, в том число и его бабушка, были доставлены в больницу с огнестрельными ранениями и прооперированы. Тело подозреваемого на следующий день было обнаружено с признаками суицида неподалеку от места трагедии.

Сосед о стрелке из Нижнего Новгорода Данииле Монахове

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Россия стрельба расстрел бойня Нижний Новгород

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Он победил. Каким будет мир в 2025 году?
Он победил. Каким будет мир в 2025 году?Политика
"Путинская вакцина" не помогла: на Алтае три медика заразились COVID-19 после прививкиРоссия
В Кремле объяснили, почему Путин не поздравил Байдена с победой
В Кремле объяснили, почему Путин не поздравил Байдена с победойРоссия
СМИ
СМИ "нашли" у Путина болезнь Паркинсона. На это ответили в КремлеРоссия
Вакцина от коронавируса снова не помогла: в России заразился еще один медик
Вакцина от коронавируса снова не помогла: в России заразился еще один медикРоссия
Турция заявила об участии в контроле перемирия в Карабахе. Россия и Армения отрицают
Турция заявила об участии в контроле перемирия в Карабахе. Россия и Армения отрицаютРоссия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять