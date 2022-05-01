Мир
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
⚠ Бензиновый кризис 🔥 РФ горит синим пламенем ⚔ Битва за Донбасс ⚓ Блокада Мариуполя
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Мировые новости Россия

Война "мировому нацизму" и тотальная мобилизация: какие сюрпризы ждать от Путина на 9 мая

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
1 мая, 10:30
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
До Дня победы натиск РФ на Донбасс будет усиливаться, а потом всех отправят на войну
Вполне возможно, что после парада все пойдут на фронт / Коллаж "Сегодня"
Вполне возможно, что после парада все пойдут на фронт / Коллаж "Сегодня"

Владимир Путин готовится к параду в честь Дня победы на фоне потерь в Украине 23 тысяч своих солдат и тысяч единиц военной техники. К этому празднику, который справедливо называют днем победобесия, Москва попытается выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей, чтобы было о чем заявить с трибуны Мавзолея.

Однако, как считают западные эксперты, у Путина уже не получается объявить о великой победе над "нацисткой Украиной" 9 мая, а посему от него ожидают последней попытки массовой отправки людей на бойню в Украину.

Реклама

Сайт "Сегодня" выяснял, что можно ожидать от Путина 9 мая.

Путину везде мерещатся нацисты

Как пишет британское издание The Daily Mail, ссылаясь на разведку Великобритании, стоит ожидать, что в этот сакральный для РФ день Путин может объявить о полной мобилизации для войны с "мировым нацизмом".

"Мы видели ряд заявлений Путина о том, что "спецоперация" становится войной, что "это опосредованная война" и "нацисты повсюду". Что они не только в Украине, но и в НАТО их полно. Я не удивлюсь… что он, вероятно, собирается объявить, что "сейчас мы находимся в состоянии войны с нацистами всего мира, и нам необходимо провести массовую мобилизацию русского народа", — заявил журналистам министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

Реклама

Другое британское издание Independent сообщило со ссылкой на разведку, что в поисках "расплаты" за неудачи на украинском направлении президент России может отказаться от термина "специальная операция" и объявить тотальную полномасштабную войну. Согласно отчету британской разведки, в попытке успокоить "возмущение" российских вооруженных сил по поводу неудач во время вторжения, высшие чиновники, как утверждается, "умоляют" президента России объявить об этом во время ежегодного парада Победы 9 мая.

Взгляд из Украины

В Украине тоже внимательно следят за сезонным обострением в Москве. Политолог Владимир Фесенко объяснил, к чему стоит быть готовым.

"На самом деле мобилизация и 9 Мая не обязательно будут связаны. Тут разная нагрузка. 9 мая Путину все же нужно будет демонстрировать праздничность атмосферы, вспоминать, как было тогда при Второй мировой войне и сейчас, когда Россия как бы ведет борьбу с нацизмом и так далее. Могут сказать про победу под Мариуполем, хотя мы видим, что там наши бойцы не сдаются. Поэтому формально они могут объявить виртуальные какие-то победы. А что касается мобилизации – это признание проблем, что не хватает ресурсов. Это могут провести пошагово, не обязательно будет тотальная мобилизация, потому что это может напугать население", – рассказал политолог Владимир Фесенкона телеканале "Украина 24" в рамках общенационального телемарафона.

Реклама

Создание ХерНР

Еще один вариант – Путин все же объявит о победе (не зря же полегли 23 тысячи человек, а к 9 Мая возможно, что в украинских черноземах вечный покой найдут уже 25 тысяч граждан России). И победа будет называться – "Херсонская народная республика" ("ХерНР").

По мнению военного эксперта Сергея Грабского, высказанного также во время общенационального телемарафона, у Путина еще есть время для получения "большой победы" любой ценой. Например, он может потребовать от командования российских войск обеспечить захват всей территории Луганской области не считаясь с потерями, а также усилить продвижение в Херсонской области.

"Поэтому мы можем предвидеть безумный натиск на Северодонецкую агломерацию с целью ее захвата. Чтобы показать, что "видите, мы таки освободили "Луганскую Народную Республику" и восстановили историческую справедливость". Это может быть подано как "большая победа" – "Херсонская республика" плюс Мариуполь – они объявят о создании так называемого сухопутного коридора для Крыма. Так я себе вижу политическую основу их заявлений на 9 мая", – говорит Грабский.

Правда, по мнению советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича, уже нет предпосылок для появления "ХерНР".

"Они сейчас реально замедляются... До недели пойдет на то, чтобы остановить гуляйпольскую группировку и окончательно затормозить херсонскую. Это значит, что российская армия потеряла наступательный потенциал в целом в Украине. Дальше переход к обороне. То есть Путину нечего будет объявлять на 9 мая, кроме как то, что они перешли к обороне на территории Украины. А если она не наступает, значит она не может достичь целей кампании. Выхода на границы Донецкой и Луганской областей нет, выхода на границы Херсонской области нет. Даже "ХерНР" неудобно объявлять", – сказал Арестович в интервью российскому правозащитнику Марку Фейгину.

Военно-политическая обстановка

  • На днях главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что Путин действительно готов отправить на бойню не одну тысячу российских солдат, чтобы к 9 Мая можно было объявить о создании "ХНР".
  • Заявления Кремля о якобы втягивании НАТО в войну на территории Украины свидетельствуют о слабой позиции РФ. Об этом сказал в своем недавнем заявлении по ситуации в нашей стране президент США Джозеф Байден.
  • Также эксперты ожидают, что до 2 мая Путин должен атаковатьнепризнанную республику Приднестровье.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Мир
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Украинцы за границей
Все новости
Последние новости
Показать еще
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 10:00 30 апреля
1
Личный состав 23 200
Личный состав
2
Самолеты 190
Самолеты
3
Вертолеты 155
Вертолеты
4
Танки 1008
Танки
5
ББМ 2445
ББМ
6
Артиллерия 436
Артиллерия
7
Средства ПВО 77
Средства ПВО
8
РСЗО 151
РСЗО
9
Цистерны ГСМ 76
Цистерны ГСМ
10
БПЛА 232
БПЛА
11
Корабли/катера 8
Корабли/катера
12
Транспорт 1701
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Хроника агрессии
Все новости на сегодня
Герої не вмирають!

Остановил врага на блокпосте теробороны… Блоха Юрий Игоревич – младший лейтенант ВСУ (доброволец), начальник обеспечения блокпостов Баштанского батальона теробороны (Николаевщина), до войны – футбольный тренер... Вместе с побратимами остановил технику врага, вступив в бой на блокпосте. Погиб от пуль российских оккупантов. Ему было 33 года. Герой Украины. Посмертно.

Героям слава!
Непокоренные
Слесаренко Александр Петрович – полковник медицинской службы ВСУ, начальник Черниговского военного госпиталя. Еще в советское время медик прошел афганскую войну, где спас сотни жизней и был неоднократно представлен к наградам. Во время бомбежек Чернигова смог организовать работу госпиталя, сам проводил операции, спасая воинов и гражданских. Награжден орденом Данилы Галицкого и "Золотой Звездой" Героя Украины.
История героя

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Мир
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять