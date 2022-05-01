Война "мировому нацизму" и тотальная мобилизация: какие сюрпризы ждать от Путина на 9 мая

До Дня победы натиск РФ на Донбасс будет усиливаться, а потом всех отправят на войну

Вполне возможно, что после парада все пойдут на фронт / Коллаж "Сегодня"

Владимир Путин готовится к параду в честь Дня победы на фоне потерь в Украине 23 тысяч своих солдат и тысяч единиц военной техники. К этому празднику, который справедливо называют днем победобесия, Москва попытается выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей, чтобы было о чем заявить с трибуны Мавзолея.

Однако, как считают западные эксперты, у Путина уже не получается объявить о великой победе над "нацисткой Украиной" 9 мая, а посему от него ожидают последней попытки массовой отправки людей на бойню в Украину.

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Сайт "Сегодня" выяснял, что можно ожидать от Путина 9 мая.

Путину везде мерещатся нацисты

Как пишет британское издание The Daily Mail, ссылаясь на разведку Великобритании, стоит ожидать, что в этот сакральный для РФ день Путин может объявить о полной мобилизации для войны с "мировым нацизмом".

"Мы видели ряд заявлений Путина о том, что "спецоперация" становится войной, что "это опосредованная война" и "нацисты повсюду". Что они не только в Украине, но и в НАТО их полно. Я не удивлюсь… что он, вероятно, собирается объявить, что "сейчас мы находимся в состоянии войны с нацистами всего мира, и нам необходимо провести массовую мобилизацию русского народа", — заявил журналистам министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

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Другое британское издание Independent сообщило со ссылкой на разведку, что в поисках "расплаты" за неудачи на украинском направлении президент России может отказаться от термина "специальная операция" и объявить тотальную полномасштабную войну. Согласно отчету британской разведки, в попытке успокоить "возмущение" российских вооруженных сил по поводу неудач во время вторжения, высшие чиновники, как утверждается, "умоляют" президента России объявить об этом во время ежегодного парада Победы 9 мая.

Взгляд из Украины

В Украине тоже внимательно следят за сезонным обострением в Москве. Политолог Владимир Фесенко объяснил, к чему стоит быть готовым.

"На самом деле мобилизация и 9 Мая не обязательно будут связаны. Тут разная нагрузка. 9 мая Путину все же нужно будет демонстрировать праздничность атмосферы, вспоминать, как было тогда при Второй мировой войне и сейчас, когда Россия как бы ведет борьбу с нацизмом и так далее. Могут сказать про победу под Мариуполем, хотя мы видим, что там наши бойцы не сдаются. Поэтому формально они могут объявить виртуальные какие-то победы. А что касается мобилизации – это признание проблем, что не хватает ресурсов. Это могут провести пошагово, не обязательно будет тотальная мобилизация, потому что это может напугать население", – рассказал политолог Владимир Фесенкона телеканале "Украина 24" в рамках общенационального телемарафона.

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Создание ХерНР

Еще один вариант – Путин все же объявит о победе (не зря же полегли 23 тысячи человек, а к 9 Мая возможно, что в украинских черноземах вечный покой найдут уже 25 тысяч граждан России). И победа будет называться – "Херсонская народная республика" ("ХерНР").

По мнению военного эксперта Сергея Грабского, высказанного также во время общенационального телемарафона, у Путина еще есть время для получения "большой победы" любой ценой. Например, он может потребовать от командования российских войск обеспечить захват всей территории Луганской области не считаясь с потерями, а также усилить продвижение в Херсонской области.

"Поэтому мы можем предвидеть безумный натиск на Северодонецкую агломерацию с целью ее захвата. Чтобы показать, что "видите, мы таки освободили "Луганскую Народную Республику" и восстановили историческую справедливость". Это может быть подано как "большая победа" – "Херсонская республика" плюс Мариуполь – они объявят о создании так называемого сухопутного коридора для Крыма. Так я себе вижу политическую основу их заявлений на 9 мая", – говорит Грабский.

Правда, по мнению советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича, уже нет предпосылок для появления "ХерНР".

"Они сейчас реально замедляются... До недели пойдет на то, чтобы остановить гуляйпольскую группировку и окончательно затормозить херсонскую. Это значит, что российская армия потеряла наступательный потенциал в целом в Украине. Дальше переход к обороне. То есть Путину нечего будет объявлять на 9 мая, кроме как то, что они перешли к обороне на территории Украины. А если она не наступает, значит она не может достичь целей кампании. Выхода на границы Донецкой и Луганской областей нет, выхода на границы Херсонской области нет. Даже "ХерНР" неудобно объявлять", – сказал Арестович в интервью российскому правозащитнику Марку Фейгину.

Военно-политическая обстановка