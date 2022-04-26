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Что Путин наврал генсеку ООН про Мариуполь, "зеленые коридоры", Бучу и в целом про войну

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
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26 апреля, 21:45
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Антониу Гутерриш выехал в Киев, заряженный российской пропагандой
Пока Путин рассказывал о мирном Мариуполе, очередная бомбардировка привела к пожару на "Азовстали" / Коллаж "Сегодня"
Пока Путин рассказывал о мирном Мариуполе, очередная бомбардировка привела к пожару на "Азовстали" / Коллаж "Сегодня"

Президент России Владимир Путин подверг генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша своему любимому оружию – пропаганде. После визита в Москву в Киев генсек ООН отправился заряженный на то, что в Мариуполе не идут никакие военные действия, в Буче армия России не совершала никаких преступлений, а "спецоперацию" Россия проводит в чужом государстве по уставу ООН.

Сайт "Сегодня" собрал лживые высказывания международного преступника, пока еще находящегося в Кремле.

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Мариуполь

По версии Путина, никаких военных действий в Мариуполе не ведется. Мало того, российские военные якобы поддерживают контакт с украинскими бойцами в подвалах комбината "Азовсталь", и вновь предложил им сдаться. Еще он заверил, что гуманитарные коридоры действуют.

В момент встречи генсека ООН с Путиным защитники Мариуполя выложили фото горящего завода "Азовсталь"
В момент встречи генсека ООН с Путиным защитники Мариуполя выложили фото горящего завода "Азовсталь"

"Вы говорите, что гуманитарные коридоры России не действуют, господин генеральный секретарь. Вас ввели в заблуждение, эти коридоры действуют. И они могут ехать куда угодно – кто-то хочет в Россию, кто-то хочет на Украину, куда угодно, мы их не держим!", – на одном дыхании в очередной раз соврал Путин.

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"Зеленый коридор" для "Азовстали" оказался очередной ловушкой. Россияне не просто не останавливали обстрелы территории завода, но прибегли к обстрелам по условному коридору на выход", – заявил сегодня, 26 апреля советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

Бучанская резня

Благодаря этой встрече стало окончательно понятно, какую позицию Кремль занял по отношению к убийцам, насильникам и мародерам из числа солдат армии Российской Федерации, которые стояли под Киевом.

"Мы столкнулись с провокацией в Буче, к которой российская армия не имеет никакого отношения. Мы знаем, кто это делал. Мы знаем, кто готовил эту провокацию, какими средствами, и что за люди работали над этим", — сказал Путин, правда, отведя свой взгляд в сторону от собеседника – в пол.

Спецоперация

И, конечно же, война, а по версии Кремля – "спецоперация" были начаты против Украины... по уставу ООН.

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"После того, как мы это сделали (признали марионеточные "Л/ДНР" – Ред.), они ("Л/ДНР". — Ред.) обратились к нам с просьбой оказать им военную помощь в отношении того государства, которое проводит против них военные операции. И мы имели право это сделать в полном соответствии со статьей 51 раздела VII Устава ООН", — заявил, опять не моргнув глазом военный преступник Владимир Путин.

Обстановка

  • Ранее президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал Антониу Гутерриша за то, что он поехал в Москву о чем-то договариваться перед этим не побывав в той же Буче, чтобы понять, что на самом деле делали "невинные" русские солдаты в Украине.
  • В начале апреля в своем традиционном видеобращении к нации и миру президент Владимир Зеленский записал, что ООН не выполняет своих прямых функций по сдерживанию стран от военных действий.
  • И на фоне всего этого теперь Гутерриш намерен разморозить ситуацию с гуманитарными коридорами на востоке нашей страны.

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Личный состав
2
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Вертолеты 154
Вертолеты
4
Танки 918
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ББМ 2308
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Артиллерия 416
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