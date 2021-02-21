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"Что вы так много кушаете?": Жириновский предложил лимит веса для россиян

21 февраля, 14:34

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Политик рассказал, сколько должен весить простой россиянин и сколько чиновник

Одиозный российский политик Владимир Жириновский предлагает установить в России норму веса для человека, о котором должно заботиться государство: простой россиянин – до 80 кг, чиновник – до 100 кг. Видео его выступления опубликовал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в Twitter.

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Он считает, что россияне слишком много едят.

"Нужно какие-то лимиты устанавливать. Понимаете, очень-очень крупный человек, толстый безмерно – это ведь большие расходы государства. Его нужно лечить, давать ему диету. Вот люди, которые себя нормально чувствуют, они от государства недополучают. Я еще в 2014 году сказал – 80 кг давайте установим (лимит)", – заявил Жириновский.

Видео: twitter.com/dimsmirnov175

При этом он предлагает лимит и для чиновников, но почему-то им допускает вес больше.

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"Установим им какую-то норму. Мы не будем их увольнять, а давайте скажем, что вес чиновника – 100 кг, не больше. А если 120, 150 – да что это такое? Что вы так много кушаете?" – подчеркнул политик.

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Ранее российский политик отмечался и другими странными высказываниями в своем стиле. Как сообщали новости "Сегодня", Жириновский предложил сжечь тело Ленина или продать за миллиард.

Кроме того, он предлагал расстреливать за фейки о коронавирусе.

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Россия Владимир Жириновский

Источник: Сегодня

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