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Что задумал Путин? В Госдуму внесли опасный проект по Донбассу

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
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19 января, 18:50
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Российские политики считают, что это положит начало процессу международного признания ОРДЛО
Путина просят признать ОРДЛО
Путина просят признать ОРДЛО / Фото: Коллаж: Сегодня

Депутаты Госдумы РФ обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать так называемые самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР". Об этом в Telegram-канале написал депутат от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко и опубликовал само обращение.

Проект соответствующего постановления Думы внесли в палату 11 депутатов-коммунистов.

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"Вносится проект постановления Госдумы "О заявлении Государственной Думы Федерального собрания РФ "Об обращении Госдумы к "президенту России В.В. Путину о необходимости признания Донецкой и Луганской народной республики", – говорится в обращении к председателю Госдумы Володину.

Депутаты считают, что это положит начало процессу международного признания "ДНР" и "ЛНР".

Гончарено отметил, что скорее всего Россия очень хочет объявить войну, готовясь признавать эти псевдореспублики.

Ранее мы писали о том, что непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко своим приглашением "следователей" боевиков с Донбасса допросить журналиста Романа Протасевича фактически признал т.н. "ДНР" и "ЛНР".

Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что у т.н. "ДНР" и "ЛНР" нет абсолютно никакой субъектности, и это признает даже Россия.

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2 января заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко рассказал, что перспективы восстановления мира на Донбассе отдаляются на неопределенный срок.

Ситуация на Донбассе

  • По версии секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, Путин сейчас работает над тем, чтобы разделить Украину минимум на три части.
  • Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече министров иностранных дел НАТО обвинил Россию в невыполнении соглашений по Донбассу.
  • 29 декабря должно было пройти заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию на Донбассе, однако оно не состоялось. Как отметил представитель украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш, российская сторона посчитала проведение внеочередного заседания "нецелесообразным". Следующее заседание ТКГ состоится 26 января 2022 года.
  • 31 декабря глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что урегулирование ситуации на Донбассе далеко от завершения.

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Распространение наркотиков в странах мира
Кокаин, опиаты или канабис - что популярнее
Канабис

Популярен по всему миру: Северная Америка, Куба, Ямайка, Перу, Боливия, Чили, Аргентина. Африка - Алжир, Судан, Мадагаскар, ЮАР. Европа - особенно Франция. Турция, Пакистан, Индонезия, Филиппины. Считается легким наркотиком, вызывает состояние, сходное с опьянением, не вызывает сильной физической зависимости.

Опиаты

Популярны в Украине, Беларуси, Иране, Туркменистане, Таджикистане, Афганистане, Индии, Мьянме, Вьетнаме. К опиатам относятся морфин, опиум, кодеин, героин - последний особенно опасен. Вызывают непреодолимую физическую зависимость, употребление обычно приводит к смерти в течение нескольких лет.

Амфетамин и другие стимуляторы

Популярны в Европе: Франция, Германия, Чехия. А также в Японии, Саудовской Аравии, Монголии и Китае. Под воздействием стимуляторов, таких как метамфетамин, амфетамин, экстази, возрастает физическая и умственная активность, человек может несколько дней обходиться без сна и пищи. Опасны для сердца, нервной системы.

Кокаин

В свое время пользовался чрезвычайной популярностью в США и Канаде. Сейчас всего несколько стран, где кокаин преобладает: Италия, Доминиканская республика, Тринидад и Тобаго. По воздействию сходен с амфетаминами. Может привести к внезапной остановке сердца, шоку и коме. Вызывает сильное психологическое привыкание.

Таблетки и токсические пары

Венесуэла, Греция, Чехия, Албания, Нидерланды, Литва, Сербия, Саудовская Аравия. Транквилизаторы и седативные: бензодиазепины, барбитураты, а также пары химических веществ, например, клея или бензина. Опасны для печени, головного мозга и нервной системы. Распространены в бедных, авторитарных странах или в связи с миграцией.

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