Сгиньте с лица Земли. Что пожелали РФ в ее главный госпраздник

12 июня оккупанты отмечают государственный праздник Российской Федерации

Владимир Путин в бешенстве. Фото: коллаж "Сегодня"

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевичс пожелал России в день национального праздника поражения в войне.

"Сегодня Россия отмечает День России, желаю поражения в агрессивной войне против Украины, отказа от имперских амбиций и построения современного, демократического и правового государства", – написал министр в Twitter.

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Некоторые пользователи Сети также оставили свои поздравления.

"Желаю, чтобы вашу еб*чую страну к следующему году стерло нах*й с лица земли. Убийцы, палачи, насильники, воры", – написала пользователь под ником Лира.

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"Счастливый день россии, у*бки. Желаю вам поражения и платить репарации до конца ваших дней", – написал пользователь Бард ветров южных.

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