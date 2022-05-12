Цинично врет даже церковь: патриарх Кирилл заявил, что РФ ни с кем не воюет

Глава РПЦ заявил, что РФ не нападала на Украину

Российский патриарх лжет о войне в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

В России продолжают утверждать, что якобы ни с кем не воюют, а Украина обстреливает себя сама. Несмотря на огромное количество военных, которые вторглись в Украину и продолжают ее разрушать и убивать мирных жителей, российское руководство заявляет, что их страна не нападала. Не отстает и глава РПЦ патриарх Кирилл.

В проповеди во время литургии в Архангельском соборе московского Кремля 3 мая, в день поминовения усопших, он цинично заявил, что Россия всего лишь защищается. От кого — не уточнил.

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"Мы ни с кем не хотим воевать. Россия никогда ни на кого не нападала. Это удивительно, когда великая и могучая страна никогда и ни на кого не нападала. Она только защищала свои рубежи. Дай Бог чтобы и до скончания века страна наша была такой: сильной, могучей и одновременно любимой богом", — заявил он.

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