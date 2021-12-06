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COVID-19 можно будет вылечить жвачкой- что придумали ученые

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
6 декабря, 11:50
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Жвачка поможет уменьшить распространение коронавируса
Ученые придумали жвачку, которая может нейтрализовать коронавирус
Ученые придумали жвачку, которая может нейтрализовать коронавирус / Фото: Коллаж: Сегодня

Ученые Пенсильванского университета совместно с несколькими научными организациями разработали жевательную резинку, нейтрализующую коронавирус в слюне. Новостью о разработке поделился автор исследования Генри Дэниэлл, сообщается на сайте университета.

Он рассказал, что коронавирусная болезнь распространяется, когда зараженный человек кашляет или говорит. А вот, по его словам, разработанная ими жвачака поможет нейтрализовать вирус, это в свою очередь поможет уменьшить передачу инфекции.

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В основе изобретения лежит белок ACE2. Он выращен с использованием генетических технологий и растительного материала. Специалисты вырастили для эксперимента ACE2, соединив его с компонентом, который позволяет белку проникнуть через слизистые. Именно этот белок был включен в состав жевательной резинки.

"Инкубируя образцы, полученные из мазков из носоглотки от зараженных коронавирусом пациентов, они показали, что присутствующий ACE2 может нейтрализовать вирусы SARS-CoV-2", – говорится в сообщении.

В ходе исследования выяснилось, что их разработка в значительной степени предотвращала проникновение вирусов или вирусных частиц в клетки, либо блокируя рецептор ACE2 в клетках, либо связываясь непосредственно с белком спайка.

Наконец, команда подвергла образцы слюны пациентов с COVID-19 воздействию десны ACE2 и обнаружила, что уровни вирусной РНК упали настолько резко, что их почти невозможно обнаружить.

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В данный момент ученые подали заявку для получения разрешения на проведение клинического испытания, чтобы оценить, будет ли их способ эффективным при тестировании на людях, которые инфицированы COVID-19.

Как уберечься от новых штаммов COVID-19

В Украине появился новый опасный штамм коронавируса "Омикрон". Чтобы уберечься от новых штаммов и остановить быстрое распространение COVID-19, нужно соблюдать несколько простых рекомендаций.

Рекомендации от Минздрава

  • Вакцинируйтесь.
  • Мойте руки с мылом, пользуйтесь антисептиками.
  • Носите маску, прикрывая нос и рот.
  • Придерживайтесь дистанции в 1,5 м.
  • Чихайте и кашляйте в салфетку или сгиб локтя.
  • Не касайтесь лица.
  • Регулярно проветривайте помещение, дезинфицируйте поверхность.
  • Придерживайтесь самоизоляции.

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