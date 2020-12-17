"Да кому он нужен?": Путин рассказал об отравлении Навального

Президент России Владимир Путин отказался подтверждать причастность российский спецслужб к отравлению оппозиционера Алексея Навального.
Об этом Путин сказал на ежегодной пресс-конференции 17 декабря.
"Да кому он нужен? Если бы хотели – довели бы это до конца", – заявил он.
При этом российский президент отметил, что Навальный пользуется поддержкой спецслужб США, а это значит что "спецслужбы (российским) должны за ним присматривать".
В то же время, Путин добавил, что разрешил отпустить Навального на лечение в Германию "в эту же секунду" как только от жены оппозиционера Юлии поступила такая просьба.
Само отравление президент России назвал "трюком" Алексея Навального, чтобы поднять свои политические рейтинги.
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