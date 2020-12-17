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"Да кому он нужен?": Путин рассказал об отравлении Навального

17 декабря, 12:30

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Президент России Владимир Путин отказался подтверждать причастность российский спецслужб к отравлению оппозиционера Алексея Навального.

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Об этом Путин сказал на ежегодной пресс-конференции 17 декабря.

"Да кому он нужен? Если бы хотели – довели бы это до конца", – заявил он.

При этом российский президент отметил, что Навальный пользуется поддержкой спецслужб США, а это значит что "спецслужбы (российским) должны за ним присматривать".

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В то же время, Путин добавил, что разрешил отпустить Навального на лечение в Германию "в эту же секунду" как только от жены оппозиционера Юлии поступила такая просьба.

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Само отравление президент России назвал "трюком" Алексея Навального, чтобы поднять свои политические рейтинги.

Все подробности в спецтеме Отравление Алексея Навального

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Россия отравление покушение Владимир Путин российские спецслужбы Алексей Навальный новичок

Источник: Сегодня

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