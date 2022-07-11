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Дан приказ "замочить" Гиркина? Соловьев предложил отправить его на фронт

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
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11 июля, 17:47
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Москву раздражают HIMARS и Гиркин. С артсистемами Кремль ничего не может поделать, а относительно говорящего террориста есть варианты
ВСУ ждут Гиркина. К нему много вопросов еще по 2014 году / Коллаж "Сегодня"
ВСУ ждут Гиркина. К нему много вопросов еще по 2014 году / Коллаж "Сегодня"

Возможно, недолго российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков) сможет говорить правду в соцсетях об истинном положении дел на украинском фронте, тем самым нарушая закон России о дискредитации ее армии. Теперь поднимается вопрос об отправке на передовую "диванного полководца", то ли чтобы он показал немотивированным российским оккупантам, как нужно наступать, то ли чтобы занялся правильной пропагандой непосредственно с линии огня, то ли чтобы замолчал... навсегда, разумеется.

Сайт "Сегодня изучил "творчество" единственного россиянина, которому все эти месяцы было позволено говорить хоть какую-то правду о ходе войны в Украине на российскую аудиторию.

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Под ружье!

Игорь Гиркин, который обвиняется международным судом в причастности к гибели малайзийского боинга рейса MH17, пока не выкладывал повестку в военкомат на своих страницах в соцсетях. Однако эта тема уже начала активно развиваться в пропагандистских студиях Останкино.

На днях, например, известный пропагандист Владимир Соловьев задался вопросом: а почему такой знатный вояка до сих пор сидит анализирует в Москве, куда не падают украинские снаряды, а не на Донбассе.

"Если бы он хотел, он бы уже давно был там. А так сидит такая разнеженная тушка и через губу всех поучает на диване с чашечкой чая и с недовольными губками, собранными куриной гузкой. Ну, и где настоящий мужчина?" – вопрошает, почему Гиркин еще не в строю, Соловьев.

О HIMARS

А пока Гиркин продолжает свои диванные вещания с призывами к Кремлю начать реально воевать – прямо как международный преступник Владимир Путин, который тоже верит, что РФ еще не начинала войну в Украине, а только проводит разведку боем.

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"Сегодня снова пылает и детонирует Шахтерск. Сильнее, чем в прошлый раз. За минувшие 5-7 дней поражены оказались свыше 10 крупных складов артиллерийских и прочих боеприпасов, несколько нефтебаз, около десятка командных пунктов и примерно столько же мест расположения личного состава в нашем ближнем и глубоком тылу. КОГДА ВС РФ НАЧНУТ ВОЕВАТЬ В ПОЛНУЮ СИЛУ? Т. е. когда начнут наноситься уничтожающие удары по транспортной системе так называемой Украины, по которой все эти "Хаймерсы", "777" и "Цезари" (а также боеприпасы к ним) безопасно и беспрепятственно доставляются в район боевых действий?" – взывает Гиркин в своем телеграм-канале.

О Шойгу

"Это человек, который никогда не был военным, военное дело ему глубоко неинтересно, только карьера и пиар. Дико богатый, дико жадный. Он дурак, он не понимает, у него огромное количество огнестрельного оружия, и генералов он подобных себе подбирает", – сказал Гиркин о Шойгу.

О командовании "спецоперацией"

"Четыре месяца назад, когда российская армия стояла под Киевом, ни один украинский снаряд не падал на такую глубину. Они пытались по Таганрогу запулить, но это все сбивалось. А сейчас у них все получается. Причем не в одном месте, а во многих. С чего мне испытывать оптимизм? Я не критикую действия вооруженных сил РФ. Я критикую действия командования и военно-политическое руководство наших вооруженных сил. Потому что я вижу, что эти действия в течение четырех месяцев настолько отличались "глубоким умом и сообразительностью", что хочется трибунал создавать. Если бы было у меня такое право, трибунал бы уже заседал 24 часа в сутки" – так Гиркин оценил действия родного командования так называемой спецоперацией в Украине.

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Все пропили

"Весь интернет набит видео, как на фронт гонят танки Т-62. Даже без чехлов – чехлы давно пропили, а новых не пошили. С чего мне испытывать оптимизм, когда мне один из знакомых командиров рассказывает, что в их батальоне есть маскировочные сети, потому что маскировочные сети им подвезли волонтеры. А в соседнем батальоне российских регулярных сил маскировочных сетей, как и походных кухонь, нет в принципе. За четыре месяца не смогли даже маскировочные сети привезти в войска!" – распинает свое командование Гиркин.

На танке, который Шойгу с Путиным отправили на фронт, надпись "Спаси и сохрани"
На танке, который Шойгу с Путиным отправили на фронт, надпись "Спаси и сохрани"

О Змеином

"Противник (ВСУ. – Ред.) просто засыпал остров всем, что у него было. И 155-мм снарядами из "Цезаря", и ракетами из HIMARS, и "Точками-У" просто засыпал. Сейчас эта группировка поехала в другое место засыпать наших. И засыпает, по всей видимости. И наши средства ПВО, оказывается, не могут с ней справиться", – шокирован Гиркин.

Об обстрелах городов РФ

"Решение об обстрелах села Зерново ,поселка Тёткино и деревни Марково в российском пограничье принимали в Вашингтоне или Лондоне, а? Как думаете?" – задал провокационный вопрос Гиркин по поводу "хлопков", регулярно происходящих в российских населенных пунктах на границе с Украиной.

Провал

"Фактически огромная Россия, которую еще недавно называли второй армией мира в военном отношении, не сумела справиться с Украиной за четыре месяца. Перевела войну в формат статичного фронта. Обладая огромными преимуществами над Украиной, мы ничего не смогли с ней сделать. Ну, не мы, а наше военно-политическое руководство", – резюмировал "экс-министр обороны" так называемой "ДНР" .

О перспективах

"Нам (России. – Ред.) еще только предстоит и мобилизацию объявить, и экономику переводить на военные рельсы, и людей массово призывать. А наша власть все пытается вести маленькую колониальную войну. Вот нам сейчас предстоит после этой оперативной паузы, которая закончится, я так думаю скоро, сражение за инициативу. То есть за то, кто будет наступать, а кто будет вынужден обороняться. И я сейчас не могу сказать, что это будем мы", – спрогнозировал дальнейший ход событий Гиркин.

О Путине

Чуть ранее "эксперт" заявлял, что Кремль поддался на игру Запада, из-за чего Россию ждет распад.

"Шаг за шагом, осторожно прощупывая территорию, противник продвигается вперед в деле уничтожения остатков России и Российской Федерации. Как в прошлом рыбак, я бы сравнил это с подведением щуки к саку. Пойманной. Щука поймана, захватила наживку, ее тянут удочкой к саку. Очень важно подвести ее, чтобы она не сорвалась. Не перекусила леску, не оборвала ее, не ушла на глубину. Поэтому ее тянут медленно и осторожно, чуть приспуская и снова натягивая. Ближе и ближе. Вот что сейчас делает Запад в связи с войной в Украине. При этом в какие-то моменты чуть ослабляется леска, и рыба воображает, что еще чуть – и она выбралась. Нет. Она все ближе и ближе к своему концу. На кукан и на сковородку. Это касается как Российской Федерации, так и ее руководства", – раскрыл Гиркин ошибку, которую допустил Путин.

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ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

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