Данилов назвал организаторов кибератаки на Украину и выдал их главную цель

За кибератакой на сайты органов власти Украины стоит Россия. В этом не сомневается секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.
Об этом сообщает "Голос Америки".
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Данилов пояснил, что сегодня есть только одна страна, которая может заниматься кибератаками против Украины. "Это Российская Федерация", – сказал он, добавив, что сейчас идет расследование этой кибератаки.
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Организаторы нападения, по мнению секретаря СНБО, не достигли поставленной задачи.
"Они хотят, чтобы определенные процессы (в Украине – ред.) прекратили существование, потому что те институты, которые есть, они являются крайне важными для существования вообще системы государственного управления", – пояснил Данилов.
Что произошло
- В ночь с 13 на 14 января хакеры осуществили массовую кибератаку на веб-сайты государственных структур Украины.
- Злоумышленники опубликовали на сайтах заявление о масштабной утечке персональных данных украинцев.
- По данным МВД, в июле прошлого года атакам подвергались сайты президента Украины и СБУ, всего за год было совершено около 1 млн атак на интернет-ресурсы госорганов.
- Кибератака на правительственные сайты свидетельствует о том, что Россия продолжает обострять ситуацию в Украине. Об этом заявил заместитель директора Украинского института исследования экстремизма Богдан Петренко.
- Ранее правительство США предупреждало Украину, что Россия готовит хакерские атаки на нашу страну. В Киев были направлены американские специалисты, которые должны были протестировать наши компьютерные системы на предмет устойчивости к кибератакам.