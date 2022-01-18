Давление на Россию: США готовят новый удар

В США готовят финансовые санкции

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Министерство финансов США готовит новые финансовые санкции.

Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников, указывает Klymenko Time.

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При этом не сообщается, кто это может быть. Отмечается, что ограничения применят к четырем физическим лицам.

В американской администрации полагают, что подобное решение должно будет "оказать дипломатическое давление на Россию".

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Что говорят в России

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия является самодостаточной страной.

"Мы – довольно большая страна и очень-очень самодостаточная, чтобы быть уязвимой против санкций", – сказал он.

А что на Западе?

В свою очередь глава евродипломатии Жозеп Боррель исключил введение "превентивных санкций" ЕС против России по ситуации вокруг Украины. По его словам, проект санкций готовится только на случай эскалации.

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"Речь о превентивных санкциях не идет... Мы продолжаем подготовку проекта санкций на случай обострения ситуации", – сказал он.

Что пишут в СМИ

Вариант отключения России от международной платежной системы SWIFT, если произойдет полномасштабное вторжение России в Украину, больше не рассматривается США и Европейским Союзом. Об этом сообщила "Европейская правда" со ссылкой на немецкое издание Handelsblatt.

Издание отметило, что американцы и европейцы уже несколько недель обсуждают, как реагировать в случае военной операции России против Украины, а отключение России от системы SWIFT является очень деликатным для участников переговоров.

Напомним, заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд предупредила, что Вашингтон разработал много разных вариантов болезненного воздействия на Москву в случае, если власти РФ решатся на полномасштабное вторжение в Украину.

Соединенные Штаты в очередной раз подчеркнули, что Россия поплатится в случае попытки напасть на Украину.

По словам замгоссекретаря США, Вашингтон до сих пор хочет урегулировать проблему с помощью дипломатического диалога, в то же время уже разработаны планы действий на разные случаи, в частности и на случай российской агрессии.