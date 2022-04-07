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Даже никто не заметил: Лукашенко провел "блестящую спецоперацию" в Украине

Богдан Приходько Богдан Приходько Ведущий редактор Власть Сегодня
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7 апреля, 17:58
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Военное руководство и спецслужбы Беларуси впервые услышали о проведенном мероприятии
Лукашенко провел спецоперацию в Украине, которую никто не заметил. Фото: коллаж "Сегодня"
Лукашенко провел спецоперацию в Украине, которую никто не заметил. Фото: коллаж "Сегодня"

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко провел на территории Украины специальную операцию "по освобождению беларусов", которую не заметили даже военное руководство и спецслужбы Республики. Об этом он заявил на заседании Совета нацбезопасности Беларуси в четверг, 7 апреля, сообщает "Пул первого".

"Дошло до того, что эти негодяи начали захватывать там наших людей. Арестовали полторы тысячи вагонов, захватили наши автомобили и до сотни, по-моему, наших ребят, которые управляли этими фурами. Я предупреждал украинцев, что мы вынуждены будем провести специальную операцию по освобождению этих людей. Мы такую специальную операцию провели. И всех наших людей освободили", – сказал Лукашенко.

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Президент Беларуси заявил также, что не будет вникать в детали спецоперации, но решил представить к государственным наградам ее исполнителей.

"Блестяще провели. Даже вы не заметили", – подчеркнул Лукашенко.

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Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что по территории Республики Беларусь идет активное перемещение российской и белорусской военной техники и последующее ее накопление вдоль украинской границы.

Также мы информировали, что в Беларуси стреляли в партизан, которые, предположительно, пытались помешать поездам с техникой РФ двигаться в сторону Украины. Их подозревают в диверсиях на железной дороге.

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Алексей Цыбко - воин-доброволец, бывший мэр города Смела (Черкасская область), спортивный функционер, экс-капитан сборной Украины по регби, мастер спорта. С первых дней вторжения российских войск ушел на войну. Сражался на территории Киевской области. Погиб во время освобождения Бучи, выполняя боевую задачу. В марте ему исполнилось 55 лет.

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