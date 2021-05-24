Даже у Путина не стали защищать Лукашенко: Кремль о ситуации с самолетом

Песков признал, что существуют определенные международные авиационные правила, вот только Беларусь на них наплевала

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В Кремле еще не определились – поддерживать своего главного союзника Беларусь или осуждать в истории с якобы "экстренной посадкой самолета" ради задержания главного редактора Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.

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Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет кремлевский пул.

Он отметил, что существуют определенные международные авиационные правила.

По его словам, именно международные авиационные власти здесь должны давать оценку с точки зрения соответствия или не соответствия этим международным нормам посадки самолета Ryanair в Минске.

"Пока нужно трезво дать оценку событию с самолетом. Кто-то требует санкций, кто-то говорит о соответствии международным правилам и нормам. Много противоречивых заявлений, и мы бы не хотели участвовать в этой гонке, наперегонки кого-то осуждать или поддерживать", – сказал Песков.

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Напомним, 23 мая в Минске экстренно приземлился самолет компании Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс. Сначала сообщали якобы о минировании борта, но позже выяснилось, что лайнер вынудили сесть с помощью истребителя – и все это ради ареста экс-главреда NEXTA Романа Протасевича. Позже стало известно, что на борту самолета находился сотрудник КГБ Беларуси. Читайте также подробнее, как отреагировали мировые политики на задержание Протасевича.

В то же время у Зеленского обвинили Беларусь в международном терроризме. Советник главы ОПУ Михаил Подоляк также считает, что главным организатором и выгодоприобретателем принудительной посадки самолета является Россия.

Все подробности в спецтеме Задержание Романа Протасевича в Минске