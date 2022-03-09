Дефолт неизбежен – мировое рейтинговое агентство спрогнозировало судьбу экономики РФ

На фоне принятого Вашингтоном решения о запрете импорта российской нефти и газа известное американское рейтинговое агентство "Fitch" присвоило России рейтинг "дефолт неизбежен". При этом пересмотр кредитного рейтинга Москвы произошел раньше запланированного срока – это должно было произойти не раньше середины мая.
Об этом сообщает Bloomberg.
Экономика вслед за кораблем
"Рейтинг "C" отражает мнение Fitch о неизбежности суверенного дефолта. Это рейтинговое действие последовало за нашим понижением долгосрочного РДЭ в иностранной валюте до "B"/рейтинг "Негативный" 2 марта, и события, произошедшие с тех пор, по нашему мнению, еще больше подорвали готовность России обслуживать государственный долг", – говорится в выводах рейтингового агентства.
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Отмечается так, что дальнейшее ужесточение санкций и предложения, которые могут ограничить торговлю энергоносителями, увеличивают вероятность политической реакции России, которая включает, по крайней мере, выборочную невыплату своих обязательств по суверенному долгу.
Санкционная удавка
- Буквально несколькими часами ранее Международное рейтинговое агентство S&P понизило кредитные рейтинги крупнейших российских компаний с C и CCC- с негативным прогнозом. В список попали более 50 компаний, некоторые из них занимают ведущее место в экономике страны-агрессора начиная с Публичного акционерного общества "Газпрома".
- Американский финансовый конгломерат Morgan Stanley & Co просчитал, что мировой экономике пора уже готовиться к дефолту России, ждать которого осталось недолго.
- Рубль демонстрирует чудеса падения – по данным Investing, курс рубля в 12:48 по киевскому времени составлял 137 руб. за доллар.
- А в это время президент США Джозеф Байден попросил Конгресс выделить Украине 12 млрд долларов для поддержки нашей страны.