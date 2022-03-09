Дефолт неизбежен – мировое рейтинговое агентство спрогнозировало судьбу экономики РФ

Аналитики не видят перспектив для выравнивания ситуации

На фоне принятого Вашингтоном решения о запрете импорта российской нефти и газа известное американское рейтинговое агентство "Fitch" присвоило России рейтинг "дефолт неизбежен". При этом пересмотр кредитного рейтинга Москвы произошел раньше запланированного срока – это должно было произойти не раньше середины мая.

Об этом сообщает Bloomberg.

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Экономика вслед за кораблем

"Рейтинг "C" отражает мнение Fitch о неизбежности суверенного дефолта. Это рейтинговое действие последовало за нашим понижением долгосрочного РДЭ в иностранной валюте до "B"/рейтинг "Негативный" 2 марта, и события, произошедшие с тех пор, по нашему мнению, еще больше подорвали готовность России обслуживать государственный долг", – говорится в выводах рейтингового агентства.

Отмечается так, что дальнейшее ужесточение санкций и предложения, которые могут ограничить торговлю энергоносителями, увеличивают вероятность политической реакции России, которая включает, по крайней мере, выборочную невыплату своих обязательств по суверенному долгу.

Санкционная удавка