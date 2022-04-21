Дефолт в России может произойти в начале мая. Что пишут западные СМИ о войне в Украине

Сайт "Сегодня" предлагает обзор мировых массмедиа

Россия приближается к дефолту. Фото: коллаж "Сегодня"

Ведущие мировые СМИ продолжают освещать события в Украине. Издания обсуждают поставки Западом тяжелого вооружения Украине, а также изоляцию России от мировой экономики и вероятность дефолта РФ.

Сайт "Сегодня" предлагает обзор западных массмедиа.

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Запад увеличивает поставки тяжелого вооружения Украине

Американская газета The Washington Post пишет, что западные страны увеличивают поставки тяжелого вооружения, что укрепит украинскую армию, поскольку Россия усиливает свои атаки на востоке. Пентагон заявил, что украинские ВВС располагают еще не менее 20 истребителями. Их количество увеличилось после того, как в Украину поставлены комплектующие для ремонта поврежденной техники.

Россия приближается к дефолту

Издание The Wall Street Journal информирует что Россия приближается к дефолту по своим суверенными долгами после того, как стало официально известно, что кремль не выполнил своих обязательств перед иностранными кредиторами, когда рассчитался с ними рублями в начале этого месяца. Вероятный дефолт может произойти в начале мая.

Страны G7 хотят изолировать Россию от мировой экономики

Информагентство Bloomberg сообщает, что министры финансов стран G7 заявили о стремлении изолировать Россию от мировой экономики из-за ее вторжения в Украину и хотят увеличить расходы Москвы на ее войну. Администрация Байдена ввела новые санкции против России, в частности, в отношении майнера криптовалюты, поскольку службы безопасности США и других стран предупредили, что Кремль рассматривает варианты кибератак.

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Украина предлагает направлять российский газ через свой газопровод

Международное агентство новостей Reuters пишет, что Украина пытается убедить западных союзников переместить российские поставки природного газа по газопроводу "Северный поток-1" на украинский газопровод. Это должно заставить Россию прокачивать больше своего газа для Европы через Украину и платить больше транзитных сборов, которые могли бы помочь обороне Украины во время войны и сдержали пути от повреждения украинских газопроводов. Украинские компании – ДТЭК, Нафтогаз и Укрэнерго – запустили проект #StopBloodyEnergy, цель которого – убедить западные компании отказаться от сотрудничества с Россией.

Немецкий журнал Der Spiegel сообщает, что украинская армия наносит тяжелые потери танковым бригадам Путина. Для российских экипажей танки часто становятся смертельной ловушкой из-за особой технической конструкции – они сидят на пороховой бочке. Статья называется "В смертельной ловушке – почему так много российских танков взрывается".

К слову, ранее военный эксперт Олег Жданов рассказал "Сегодня", что в Украине не осталось ни одного российского танка "Т-90". Самые современные танки армии РФ были уничтожены бойцами ВСУ при помощи противотанковых ракетных комплексов Javelin и NLAW.

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Также мы информировали, что в Украину "начали прибывать" грузы из последнего пакета помощи администрации президента США Джо Байдена нашей стране.