Дело главы "Церкви последнего завета" Виссариона: суд в Росси принял решение

В России суд на два месяца арестовал главу "Церкови последнего завета" Виссариона (Сергея Торопа), а также двух руководителей религиозного объединения Владимира Ведерникова и Вадима Редькина, которые ранее были задержаны в Красноярском крае, сообщает ТАСС.

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Соответствующее решение принял Центральный районный суд Новосибирска. Всем троим инкриминируется создание религиозного объединения, деятельность которого сопровождалась насилием над людьми.

Тороп сообщил журналистам, что не согласен с обвинениями. Он поставил под сомнение слова пострадавших, добавив, что некоторых из них никогда не видел.

"Если приводится аргумент, что давление с моей стороны было на тех, кто это заявил, (то) эти люди много лет живут рядом. И все знают, что они, находясь в сложном состоянии, постоянно куда-то жалуются, выражают недовольство. … Одного из них я никогда не видел. Одного видел лет 15 назад. С последних лет три из этих фамилий постоянно создавали какие-то сложности, куда-то жаловались", – сказал он.

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В Следкоме России считают, что задержанные руководители общины в целях получения дохода от религиозной деятельности привлекали денежные средства граждан. Они также применяли психологическое насилие, в результате длительного воздействия которого части последователей причинен тяжкий вред здоровью.

"Церковь последнего завета" была основана около 30 лет назад, множество членов организации живет в поселениях прямо в красноярской тайге.

Движение основал бывший слесарь и инспектор ДПС Сергей Тороп. Члены "церкви" верят, что он является воплощением Иисуса Христа.

Центр "Церкви последнего завета" расположен в так называемой "Обители рассвета" в Курагинском районе на юге Красноярского края. Ведерников считается руководителем частной школы, где учатся дети членов общины.

Задержание Виссариона

Напомним ранее в России запретили "Свидетелей Иеговы".

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