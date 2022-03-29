Пять стран Запада решили выслать российских дипломатов за шпионаж

Их деятельность нарушает Венскую конвенцию дипломатии

Некоторые страны "забраковали" так много дипломатов, что за ними нужно отправлять целый самолет / Коллаж "Сегодня"

Западные страны продолжают кампанию по выявлению шпионов среди сотрудников дипломатических миссий Российской Федерации. Таким сотрудникам очень быстро выдается предписание немедленно собрать чемоданы и вернуться домой.

Сайт "Сегодня" подбил итоги, скольким российским дипломатам только 28-29 марта приказали вернуться домой.

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Нидерланды

Власти Нидерландов решили выслать 17 российских дипломатов, которые местная разведка считает офицерами спецслужб России. "Нидерланды высылают 17 российских разведчиков, работающих в российских представительствах в Нидерландах под дипломатическим прикрытием", – сообщил в Twitter глава МИД страны Вопке Хукстра.

По его словам, дипломаты, которых решили выслать, "представляют угрозу для безопасности" Нидерландов, что подтвердила местная разведка.

Бельгия

По данным агентства Associated Press, власти Бельгии приняли решение о высылке из своей страны 21 российского дипломата за деятельность, связанную со шпионажем или незаконным распространением влияния.

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Дипломатам дали две недели на то, чтобы покинуть страну, заявила во вторник агентству официальный представитель министерства иностранных дел Бельгии Эльке Паттин.

Чехия

Здесь пока нашли одного шпиона и приняли решение выслать его из страны. "МИД Чехии проинформировал посольство России в Праге об объявлении одного из дипломатических сотрудников посольства персона нон-грата", – говорится на странице ведомства в Твиттере.

В МИД уточнили, что высылаемый сотрудник посольства должен выехать из Чехии в течение 72 часов. Также в ведомстве отметили, что Прага вместе с союзниками "ограничивает присутствие российских спецслужб в ЕС".

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Македония

Днем ранее, 28 марта 2022 года Северная Македония объявила о высылке пяти российских дипломатов. "Российский посол в Скопье Сергей Баздникин был вызван в МИД, где ему была вручена нота о том, что нахождение пятерых сотрудников росcийского посольства в стране является нежелательным", — отмечает местное агентство MIA.

Их подозревают в "осуществлении деятельности, противоречащей Венской конвенции о дипломатических сношениях".

Ирландия

Ирландия предписала четырем высокопоставленным российским чиновникам покинуть страну из-за действий, которые здесь посчитали "не соответствующими международным стандартам дипломатического поведения", сообщает Associated Press.

Польша

На прошлой неделе власти Польши объявили о высылке из страны 40 представителей внешнеполитического ведомства РФ за их деятельность, которая не совместима со статусом дипломата.

Об этом сообщает польское Onet издание со ссылкой на источники в правительстве

Ответ России

МИД России также определилось с тем, кого в качестве ответных мер они высылают из своей страны. Россия решила выслать четырех дипломатов посольства Литвы, трех — посольства Латвии и трех — посольства Эстонии в России. Об этом сообщается СМИ со ссылкой на сайт дипломатического ведомства РФ.

Эти страны на прошлой неделе приступили к высылке российских дипломатов, к которым появились претензии.