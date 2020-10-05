"Дичь, но круто": "главный спортивный храм" России рассмешил соцсети

В России решили не останавливаться на строительстве церкви Министерства обороны с портретом президента Путина и начали строить еще и главный храм спортсменов.
Как сообщили в пресс-службе департамента градостроительной политики Москвы, храм святого благоверного князя Дмитрия Донского будет расположен в районе Южное Бутово на юго-западе города.
Строительство его подземной части планируется завершить к началу весны 2021 года. Предполагается, что этот храм сможет вмещать до тысячи прихожан, поэтому он может стать самой большой православной церковью Москвы.
В нем будут спортивные залы, паломнический центр, балетные классы, театральная студия, музей, а также бассейн. Некоторые российские СМИ уже задались вопросом: будет ли вода в бассейне святой?
Настоятелем храма будет иерей РПЦ Андрей Алексеев, которого называют духовником олимпийской сборной РФ.
В соцсетях такую идею встретили с удивлением:
Напомним, ранее в России разработали военно-полевые рясы для священников – в том числе, и камуфляжные.
А ранее, как мы уже сообщали, Русская православная церковь приравняла инопланетян к бесам и отказалась признать существование внеземных цивилизаций.
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