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"Дичь, но круто": "главный спортивный храм" России рассмешил соцсети

5 октября, 14:29

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

В церкви построят бассейн, но будет ли вода святой - не уточняется

В России решили не останавливаться на строительстве церкви Министерства обороны с портретом президента Путина и начали строить еще и главный храм спортсменов.

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Как сообщили в пресс-службе департамента градостроительной политики Москвы, храм святого благоверного князя Дмитрия Донского будет расположен в районе Южное Бутово на юго-западе города.

Строительство его подземной части планируется завершить к началу весны 2021 года. Предполагается, что этот храм сможет вмещать до тысячи прихожан, поэтому он может стать самой большой православной церковью Москвы.

Фото: dmdonskoy. ru

Фото: dmdonskoy. ru

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В нем будут спортивные залы, паломнический центр, балетные классы, театральная студия, музей, а также бассейн. Некоторые российские СМИ уже задались вопросом: будет ли вода в бассейне святой?

Настоятелем храма будет иерей РПЦ Андрей Алексеев, которого называют духовником олимпийской сборной РФ.

В соцсетях такую идею встретили с удивлением:

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Напомним, ранее в России разработали военно-полевые рясы для священников – в том числе, и камуфляжные.

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А ранее, как мы уже сообщали, Русская православная церковь приравняла инопланетян к бесам и отказалась признать существование внеземных цивилизаций.

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Россия Москва церковь РПЦ православие

Источник: Сегодня

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