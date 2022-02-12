Дипломаты РФ эвакуируются из Украины – СМИ

Москва решила пойти тем же путем, что и некоторые западные страны

Сотрудники российской дипмиссии покидают Украину. Фото: коллаж "Сегодня"

Российские дипломаты и сотрудники консульств начали уезжать из Украины.

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на собственный источник.

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В МИД РФ пока официально не подтвердили эту информацию.

По данным источника, в Украине якобы возникли сложности с записью на прием в посольство России.

"По заявлениям украинских граждан, российские дипломаты и сотрудники консульств в Украине начали уезжать в Россию. Об этом, в частности, говорят возникшие трудности при записи на прием в консульства и в посольство",— рассказал он.

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Несмотря на это посольства продолжают свою работу.

Ситуация с дипломатами