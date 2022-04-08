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Дмитрий Гордон: Запад должен наклонить фашистскую Россию!

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
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8 апреля, 12:25
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Журналист привел исторический пример, как нужно поступить со страной-агрессором
Гордон рассказал, как заставить Россию отступить
Гордон рассказал, как заставить Россию отступить / Фото: Коллаж: Сегодня

Россия не планирует останавливаться на Украине, поэтому ее должен сообща остановить Запад. Об этом рассказал известный украинский журналист Дмитрий Гордон в интервью изданию Delfi.

"Украина сегодня ценой огромного количества жизней, разрушенных городов, ценой страданий сдерживает этого средневекового зверя, который, если проглотит Украину, поверьте мне, Польша, страны Балтии, Молдова — первым делом... Осознавая это, народы стран Балтии, Польши, цивилизованных стран Запада должны объединиться и сказать Путину: Нет, фашизм не пройдет", — заявил он.

По словам Гордона, для этого осталось сделать две вещи: дать Украине оружие, которое она просит, и установить эмбарго на продажу российской нефти.

"Не брать у них ничего, пусть сдыхают в нищете и молят о пощаде. Пусть говорят: мы все осознали. Так поступил великий президент Рейган в 1985 году, когда была стратегическая оборонная инициатива знаменитая СОИ, "Звездные войны". СССР попробовал потягаться с ними, и Рейган обвалил им цены на газ, на нефть до рекордных показателей, и СССР сказал: надо вводить гласность, демократию, и вообще пора делать перестройку в Советском Союзе, очень все назрело.

Я это все знаю из первоисточников — от Шеварнадзе и Горбачева. Запад наклонил Советский Союз, и Советский Союз стал податливым. Запад должен наклонить фашистскую Россию, чтобы она приползла и сказала: "Мы все осознали, мы выходим из Украины, оставляем все, только не вводите против нас санкции", — рассказал журналист.

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