Добивал раненых: в Сеть попали кадры нападения на университет в Перми (видео)

В Сесть загрузили видео с камер наблюдения, как Тимур Бекмансуров проник в учебное заведение и устроил стрельбу около 11 утра в понедельник, 20 сентября. Инцидент произошел в одном из корпусов Пермского государственного университета.
Видео опубликовал Telegram-канал Телеграф.
На кадрах показано, как 18-летний стрелок стреляет в мужчину, который уже лежит раненый на полу. После выстрела Бекмансуров перелазит через турникет и проходит в университет.
Стрелком оказался 18-летний Тимур Бекмансуров. Силовики уже ликвидировали нападавшего.
Что говорят в полиции
По факту стрельбы в Пермском государственном университете открыто уголовное дело.
"Уголовное дело об убийстве возбуждено по факту стрельбы в Перми, расследованием займется центральный аппарат СК", — сообщает РИА "Новости".
Детали инцидента
- Тимур Бекмансуров проник в учебное заведение и устроил стрельбу около 11 утра в понедельник, 20 сентября. Инцидент произошел в одном из корпусов Пермского государственного университета. Некоторые преподаватели и студенты закрылись в аудиториях. В Сети распространяют видео, как студенты бегут из здания через окна.
- Сейчас на месте происшествия работают правоохранители. Предварительно известно, что нападавшего ликвидировали. Оружие, из которого он вел стрельбу, не травматическое.
- Из-за стрельбы в университете Перми погибли 8 людей.
Напомним, что в России парень открыл стрельбу в школе. Из-за инцидента погибли люди.
Также напомним, что 19-летний парень, устроивший стрельбу в школе Казани, признался в содеянном.