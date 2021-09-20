Добивал раненых: в Сеть попали кадры нападения на университет в Перми (видео)

На кадрах показано, как 18-летний стрелок стреляет в мужчину, который уже лежит раненый на полу

Студенты разбегались в панике: появились кадры нападения на университет в Перми. Коллаж: "Сегодня"

В Сесть загрузили видео с камер наблюдения, как Тимур Бекмансуров проник в учебное заведение и устроил стрельбу около 11 утра в понедельник, 20 сентября. Инцидент произошел в одном из корпусов Пермского государственного университета.

Видео опубликовал Telegram-канал Телеграф.

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На кадрах показано, как 18-летний стрелок стреляет в мужчину, который уже лежит раненый на полу. После выстрела Бекмансуров перелазит через турникет и проходит в университет.

Стрелком оказался 18-летний Тимур Бекмансуров. Силовики уже ликвидировали нападавшего.

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18-летний стрелок Тимур Бекмансуров. Фото: Lifeshot

Что говорят в полиции

По факту стрельбы в Пермском государственном университете открыто уголовное дело.

"Уголовное дело об убийстве возбуждено по факту стрельбы в Перми, расследованием займется центральный аппарат СК", — сообщает РИА "Новости".

Детали инцидента

Тимур Бекмансуров проник в учебное заведение и устроил стрельбу около 11 утра в понедельник, 20 сентября. Инцидент произошел в одном из корпусов Пермского государственного университета. Некоторые преподаватели и студенты закрылись в аудиториях. В Сети распространяют видео, как студенты бегут из здания через окна.

Сейчас на месте происшествия работают правоохранители. Предварительно известно, что нападавшего ликвидировали. Оружие, из которого он вел стрельбу, не травматическое.

Из-за стрельбы в университете Перми погибли 8 людей.

Напомним, что в России парень открыл стрельбу в школе. Из-за инцидента погибли люди.

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Также напомним, что 19-летний парень, устроивший стрельбу в школе Казани, признался в содеянном.