Мир
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⚡ Cтрельба в университете в Перми Emmy Awards-2021 Emmy Awards-2021 💥 Обострение на Донбассе ⛔ Осенний локдаун из-за штамма "Дельта"
СЕГОДНЯ Мировые новости Россия

Добивал раненых: в Сеть попали кадры нападения на университет в Перми (видео)

Артем Гавриленко Артем Гавриленко Редактор
20 сентября, 16:42
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
На кадрах показано, как 18-летний стрелок стреляет в мужчину, который уже лежит раненый на полу
Студенты разбегались в панике: появились кадры нападения на университет в Перми. Коллаж: "Сегодня"
Студенты разбегались в панике: появились кадры нападения на университет в Перми. Коллаж: "Сегодня"

В Сесть загрузили видео с камер наблюдения, как Тимур Бекмансуров проник в учебное заведение и устроил стрельбу около 11 утра в понедельник, 20 сентября. Инцидент произошел в одном из корпусов Пермского государственного университета.

Видео опубликовал Telegram-канал Телеграф.

Реклама

На кадрах показано, как 18-летний стрелок стреляет в мужчину, который уже лежит раненый на полу. После выстрела Бекмансуров перелазит через турникет и проходит в университет.

Стрелком оказался 18-летний Тимур Бекмансуров. Силовики уже ликвидировали нападавшего.

Реклама

18-летний стрелок Тимур Бекмансуров. Фото: Lifeshot
18-летний стрелок Тимур Бекмансуров. Фото: Lifeshot

Что говорят в полиции

По факту стрельбы в Пермском государственном университете открыто уголовное дело.

"Уголовное дело об убийстве возбуждено по факту стрельбы в Перми, расследованием займется центральный аппарат СК", — сообщает РИА "Новости".

Детали инцидента

  • Тимур Бекмансуров проник в учебное заведение и устроил стрельбу около 11 утра в понедельник, 20 сентября. Инцидент произошел в одном из корпусов Пермского государственного университета. Некоторые преподаватели и студенты закрылись в аудиториях. В Сети распространяют видео, как студенты бегут из здания через окна.
  • Сейчас на месте происшествия работают правоохранители. Предварительно известно, что нападавшего ликвидировали. Оружие, из которого он вел стрельбу, не травматическое.
  • Из-за стрельбы в университете Перми погибли 8 людей.

Напомним, что в России парень открыл стрельбу в школе. Из-за инцидента погибли люди.

Реклама

Также напомним, что 19-летний парень, устроивший стрельбу в школе Казани, признался в содеянном.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Рекомендации

Все новости
Мир
Показать еще
Реклама
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция
Генератор гордости
Кайфони от того, что ты - украинец!
Дневник независимости 🇺🇦

20 сентября 1991. Председатель Верховной Рады Украины Леонид Кравчук провел встречу с министром финансов США Николасом Брейди...

Погрузиться в тот день
статистика
Курс гривни СЕГОДНЯ

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.7

Евро (€)

31.46

Российский рубль (₽)

0.37

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
COVID-19 в Украине
6624 случая за сутки
Подробнее
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Благоприятные и опасные дни в сентябре
Лунный календарь
Скоро полнолуние
Мир
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять