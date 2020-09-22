Доманеврировался: в России разбился еще один истребитель

В России продолжаются крушения боевых самолетов. Вот и во вторник, 22 сентября, стало известно, что истребитель Су-30 упал в Тверской области при совершении планового учебно-тренировочного полета.

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Об этом со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа РФ, сообщает Интерфакс.

Там отметили, что экипаж катапультировался и уже эвакуирован на аэродром базирования. Самолет упал в лесистой местности, на земле разрушений нет.

"Для установления причин и обстоятельств происшествия к месту аварии направлена комиссия Западного военного округа", – сообщили в пресс-службе.

Сверхманевренный истребитель Су-30СМ поколения "4+" оснащен радиолокатором с фазированной антенной решеткой, двигателями с управляемым вектором тяги и передним горизонтальным оперением. Взлетный вес (максимальный) – 34 500 кг. Длина корпуса планера – 21,9 м. Высота в наиболее высокой части корпуса – 6,36 м. Дальность полета (максимальная) – 2125 км/ч. Оптимальный радиус боевого применения – 1500 км. Количество экипажа – два летчика.

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Вооружение: управляемые ракеты класса – "воздух-воздух" или "воздух-поверхность", корректируемые бомбы. Для ближнего боя вооружен встроенной 30-мм пушкой ГШ-30-1. Максимальный вес вооружения на борту — 8000 кг.

Система дозаправки топливом в воздухе, радиосистемы дальней навигации и усовершенствованная система жизнеобеспечения позволяют истребителям выполнять учебно-боевые задачи на большом удалении от аэродромов базирования.

Напомним, ровно год назад российские военные на учениях "Центр-2019" уронили с самолета и разбили два броневика.

Также сайт "Сегодня" сообщал, что во время испытаний в тайге Хабаровского края разбился истребитель модели Т-50 (официальное наименование Су-57) Комсомольск-на-Амуре авиационного завода, который проводил заводские испытания.

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