"Достигла масштабов бедствия" – Лавров обвинил Украину в "войне против русского языка"

Глава МИД РФ пожаловался, что в Украине разрешили преподавать на языках стран ЕС

Лавров: в Украине объявлена война не только против русского языка, но и русскоязычного образования. Фото: коллаж "Сегодня"

Украина ведет войну против русского языка и она уже достигла масштабов бедствия. Об этом заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров во время встречи с педагогическим сообществом Санкт-Петербурга, сообщает РБК-Украина в понедельник, 6 сентября.

Реклама

Лавров подчеркнул, что в Украине объявлена война не только против русского языка, но и русскоязычного образования.

"Прямое грубое нарушение Конституции Украины, в которой прямо записаны гарантии русского языка, русскоязычного и других национальных меньшинств. С этим бороться… мы, конечно, не будем применять силовые методы, но призвать к ответственности необходимо, и мы это делаем", – сказал Лавров.

Он также добавил, что российская сторона постоянно информирует о фактах дискриминации русского языка в Украине, в том числе, Офис высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и безопасности.

Исключение для стран ЕС

"Дискриминация русского языка в Украине достигла уже масштабов бедствия. Потому что когда несколько лет назад были приняты законы об образовании, о государственном языке, было записано, что с сентября 2020 года можно преподавать на языках меньшинств только в начальной школе", – отметил Лавров и пожаловался, что под давлением Украина сделала исключение только для языков стран Евросоюза.