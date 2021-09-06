"Достигла масштабов бедствия" – Лавров обвинил Украину в "войне против русского языка"

Украина ведет войну против русского языка и она уже достигла масштабов бедствия. Об этом заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров во время встречи с педагогическим сообществом Санкт-Петербурга, сообщает РБК-Украина в понедельник, 6 сентября.
Лавров подчеркнул, что в Украине объявлена война не только против русского языка, но и русскоязычного образования.
"Прямое грубое нарушение Конституции Украины, в которой прямо записаны гарантии русского языка, русскоязычного и других национальных меньшинств. С этим бороться… мы, конечно, не будем применять силовые методы, но призвать к ответственности необходимо, и мы это делаем", – сказал Лавров.
Он также добавил, что российская сторона постоянно информирует о фактах дискриминации русского языка в Украине, в том числе, Офис высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и безопасности.
Исключение для стран ЕС
"Дискриминация русского языка в Украине достигла уже масштабов бедствия. Потому что когда несколько лет назад были приняты законы об образовании, о государственном языке, было записано, что с сентября 2020 года можно преподавать на языках меньшинств только в начальной школе", – отметил Лавров и пожаловался, что под давлением Украина сделала исключение только для языков стран Евросоюза.
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