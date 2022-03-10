Две недели войны РФ против Украины раскрыли трещины в путинском плане – CNN

Армия хозяина Кремля контролирует лишь 10% украинской территории

Планы Путина терпят крах. Коллаж Сегодня

Спустя две недели после того, как президент России Владимир Путин начал вторжение в Украину, российские "точечные удары" стали гораздо менее точными, а ее сухопутные войска прилагают все усилия для захвата территории.

Такое мнение высказал Тим Листер из CNN.

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"Накануне наступления некоторые официальные лица США предсказывали падение Киева в течение 48–72 часов после начала боевых действий. Но сине-желтый флаг Украины до сих пор висит на его зданиях", – пишет журналист.

Листер отмечает, что если бы, как утверждал Путин, Украина не была настоящей страной, она бы уже точно развалилась. Но даже со 150 000 российских военнослужащих внутри своих границ, по оценкам США, они контролируют максимум около 10% территории Украины.

"На земле: вокруг Киева появились серьезные укрепления и бесчисленное количество блокпостов. Украинские силы — к удивлению многих наблюдателей — оказались проворными и эффективными против российской бронетехники, которая с трудом продвигалась вперед", – отмечает журналист.

Листер заметил, что небольшие мобильные подразделения, хорошо знающие местность, уничтожали российские конвои. Противотанковое оружие, приобретенное в основном в США и Великобритании, оставило дымящиеся громады на дорогах по всей стране. А боевые беспилотники турецкого производства были развернуты для точного поражения.

В тех немногих районах, которые оккупированы российскими войсками — даже в тех, где преобладает русскоязычное население, — толпы сотен людей осыпают оскорблениями растерянных российских солдат. Они построили горы шин для защиты своих городов и закрасили уличные знаки.

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"Не то чтобы украинцы одержали верх: они не могут победить значительно превосходящие российские силы, но имеющиеся на сегодняшний день данные свидетельствуют о том, что, укрепленные оружием и другой помощью, поступающей через границу из Польши, они все же могут отрицать победу Путина", – подытожил Листер.