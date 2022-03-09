Дворцовый переворот в России: кого боится Путин – Чалый

На акции протеста надеяться не стоит

Свергнуть Путина могут солдаты, которых в качестве пушечного мяса забросили в Украину / Коллаж "Сегодня"

Протестов, которые бы изменили политический строй в России ждать не стоит — сегодняшние граждане страны агрессора предпочитают ее покинуть, а не попадать в тюрьмы. Ситуация изменится после того, когда в РФ вернется побитая российская армия и расскажет, куда ее послали и зачем.

Об этом рассказал бывший посол Украины в США Валерий Чалый в эксклюзивном интервью телеканалу "Украина 24".

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Прогноз

"Когда в страну вернется армия и расскажет, уже не просто с телевизора, а расскажут, как участники этой войны, тогда ситуация в России поменяется. Однако это пройдет полгода, год. Посмотрим, что будет у них. Однако санкции влияют, они есть чувственными", — поделился своим мнение дипломат.

Также у Чалова есть своя версия, какова была реальная цель международного преступника Владимира Путина, когда он отправлял своих солдат в Украину.

"Скажу еще одну вещь. Я считаю, что Путин развязал эту войну, еще и потому, что он ее видел как инструмент удержания у власти. Скорее всего начались какие-то процессы вокруг него и он понял, что ему необходимо пойти на опережающий шаг и перевести страну совершенно на другие рельсы. На изоляцию, диктаторские системы. И он достиг этого", — сказал Чалый.

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Протесты