Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🇪🇺 Украина в ЕС 💪 Казахстан против Кремля 🚨 Под обстрелами Работа во время войны Работа во время войны
СЕГОДНЯ Мировые новости Россия

Дворцы, яхты и виноградники: найдены "золотые запасы" президента России

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
20 июня, 20:21
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Активы на сумму 4,5 миллиарда долларов включают в себя крупные депозиты наличными
The Guardian пишет, что дворцы, яхты и виноградники были предоставлены Владимиру Путину друзьями и олигархами.
The Guardian пишет, что дворцы, яхты и виноградники были предоставлены Владимиру Путину друзьями и олигархами. / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские электронные письма показывают вероятную "сеть", содержащую активы на 4,5 миллиарда долларов, связанные с международным преступником и по совместительству президентом России Владимиром Путиным.

Об этом пишет The Guardian.

Реклама

Деньги диктатора?

Издание пишет, что дворцы, яхты и виноградники, которые, как сообщается, были предоставлены Владимиру Путину друзьями и олигархами, теперь могут быть связаны с неформальной "сетью", владеющей активами на сумму более 4,5 млрд долларов (3,7 млрд фунтов стерлингов).

"Цифровой документальный след, по-видимому, предполагает, что ряд домов для отдыха и других активов, которые, как сообщается, использовались российским президентом, которые, согласно имеющимся записям, принадлежат или принадлежали отдельным лицам, компаниям и благотворительным организациям, связаны через общее доменное имя электронной почты LLCInvest.ru", – говорится в сообщении.

Так, снимок просочившейся переписки по электронной почте за сентябрь прошлого года предполагает, что директора и администраторы, связанные с некоторыми отдельными организациями, которые владеют и управляют этими активами, обсуждали повседневные деловые проблемы, "как если бы они были частью единой организации".

Фото – Reuters.
Фото – Reuters.

Реклама

При этом эксперт по борьбе с коррупцией в России, пожелавший остаться неназванным, сказал, что выводы вызывают вопросы относительно того, существовал ли уровень "общего управления".

"ООО "Инвест" больше всего похоже на кооператив или ассоциацию, в которой его члены могут обмениваться благами и имуществом", – предположил он.

Так, после годичного расследования Проект по исследованию организованной преступности и коррупции (OCCRP) и сайт Meduza выявили 86 компаний и некоммерческих организаций, представители которых используют общее доменное имя LLCInvest, часто наряду с корпоративными. При этом заявления о тайном президентском состоянии отвергаются, а цепочка владения, ведущая к президенту России, не установлена. Представитель Кремля заявил, что Путин "никак не связан и не аффилирован с названными вами объектами и организациями".

По данным OCCRP и Meduza, активы, связанные с организациями или корпоративными структурами вокруг них, в которых, по-видимому, использовался электронный домен LLCInvest.ru, включают:

Реклама
  • дворец стоимостью 1 миллиард фунтов стерлингов. В корпоративных записях, хранящихся в базе данных Spark в России, по состоянию на июнь указано, что имущество принадлежит фирме "Комплекс", материнской компанией которой является "Бином". У директора компании "Бином" до июля прошлого года, по-видимому, был зарегистрирован электронный домен LLCInvest.ru. Адрес LLCinvest.ru по-прежнему указан в Spark в качестве контактного лица;
  • акры виноградников вокруг Геленджикского дворца. Виноградники вокруг дворца принадлежат некоммерческой организации, основанной двумя соратниками Путина – Геннадием Тимченко и Владимиром Колбиным, – которые также находятся под санкциями Запада. У Колбина и других лиц, связанных с виноградниками, есть учетные записи электронной почты LLCInvest.ru;
  • горнолыжный курорт "Игора" в Ленинградской области. Согласно земельным документам, он принадлежит компании "Озон", в которой находится друг Путина, председатель и крупнейший акционер банка "Россия" Юрий Ковальчук, находящийся под западным контролем. Аккаунт электронной почты LLCInvest.ru является контактным лицом в записях Spark материнской компании Ozon, Relax. При этом Ozon не связан с одноименным гигантом электронной коммерции, зарегистрированным на Nasdaq;
  • вилла к северу от Санкт-Петербурга. Вилла Селлгрен принадлежала Олегу Руднову, другу детства Путина, и унаследована его сыном Сергеем Рудновым через компанию North. Судя по записям Spark, Руднов использует адреса электронной почты LLCInvest.ru;
  • деревянное здание к северу от Санкт-Петербурга, известное как "Рыбацкая изба". Электронные письма, просочившиеся из строительной фирмы, предполагают, что три разные компании, использующие доменное имя, владели разными участками земли вокруг комплекса, а четвертая организация LLCInvest – некоммерческая организация "Возрождение морских традиций" – руководила строительством. Тот же самый фонд, недавно подвергшийся западным санкциям, владеет двумя яхтами, Shellest и Nega, которые, по утверждению Минфина США, связаны с Путиным.

Где активы

Как пишет издание, активы компаний LLCInvest на сумму 4,5 миллиарда долларов включают в себя крупные депозиты наличными. Два некоммерческих фонда, соучредителями которых являются Тимченко и Колбин, которые, согласно корпоративным записям Spark, используют это доменное имя, имеют в своем распоряжении значительные средства.

На конец 2020 года на депозитном счете "Развития аграрных инициатив" было 17 млрд рублей (248 млн фунтов стерлингов), в то время как у "Развития эффективного инвестиционного рынка" было более 20 млрд рублей (292 млн фунтов стерлингов) на долгосрочных депозитах и ​​почти 5 млрд рублей (73 млн фунтов стерлингов) в краткосрочных депозитах на конец 2020 года, по данным общедоступной отчетности.

При этом LLCinvest – это не стандартный общедоступный провайдер электронной почты, такой как Yahoo, а домен на сервере, принадлежащем Москомсвязи, телекоммуникационной компании, имеющей тесные связи с Банком "Россия".

Так, обнаружение общего домена электронной почты было сделано путем анализа просочившихся метаданных с серверов Москомсвязи, которые, по-видимому, показывают имена отправителей и получателей электронных писем LLCinvest.ru, тему и время переписки. Это было перепроверено с записями из открытых источников и отдельной утечкой содержимого некоторых полных сообщений.

"Москомсвязь и все лица, кроме одного, которые, по-видимому, использовали адреса электронной почты LLCInvest.ru, не ответили на запросы о комментариях. Неясно ни назначение общей службы электронной почты, ни мотивация очевидного сотрудничества по кадровым и логистическим вопросам", – отмечает издание.

Также нет никаких предположений, что все пользователи ООО "Инвест.ру" причастны к управлению активами, которые были связаны в отчетах с Владимиром Путиным. Только один человек, который использует учетную запись электронной почты LLCinvest.ru в качестве директора нескольких компаний, говорил по телефону, когда ему звонили. Он заявил о незнании характера своей работы.

Ранее политолог Павел Лузин заявил, что Владимир Путин не контролирует Россию полностью. Также экстрасенс и таролог Макс Гордеев назвал решающую дату для президента РФ и объяснил, почему судьба его не отпускает.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Мир
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Говорит президент Украины
Больше заявлений Зеленского
ВСУ: главное
Подробнее
🙏 Keep Calm
Хроника обстрелов
Подробностси
🏠 Квартирный вопрос
Новости недвижимости
В поиске трудоустройства
Найти работу!
🚘 Актуалка для владельцев авто
Что еще нового?
Помощь во время войны
Больше новостей
"Разом нас багато"
Нас не подолати
⚽ Фан-сектор
Болей за футбол!
Be in Techno Trends
Следить за новостями
⭐ Срачи прилетели
Больше скандалов
🔮 Предсказания & Гороскопы
Что еще говорят звезды?
Все новости
Последние новости
Показать еще
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 09:00 20 июня
1
Личный состав 33800
Личный состав
2
Танки 1477
Танки
3
ББМ 3588
ББМ
4
Артиллерия 749
Артиллерия
5
Средства ПВО 98
Средства ПВО
6
РСЗО 238
РСЗО
7
Самолеты 216
Самолеты
8
Вертолеты 181
Вертолеты
9
БПЛА 601
БПЛА
10
Корабли/катера 14
Корабли/катера
11
Транспорт 2527
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Герої не вмирають!

Решительный активист-разведчик... Роман Ратушный - боец 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр", глава общественной инициативы "Защитим Протасов Яр". Освобождал Тростянец, боролся с оккупантами на Изюмском направлении. Погиб, выполняя боевое задание в разведдозоре. На сайте президента создана петиция о присвоении Ратушному звания Героя Украины (посмертно).

История героя
Непокоренные
Два Александра – командир экипажа и летчик-штурман вертолета. Это только двое из команды героических пилотов ВСУ, участвовавших в "адских рейдах" в Мариуполь, чтобы помочь украинским защитникам "Азовстали" и эвакуировать раненых…
Подробности уникальной операции
Хроника агрессии
Все новости на сегодня
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

20324.39

Bitcoin Cash (BCH)

121.07

Binance Coin (BNB)

214.51

Dogecoin (DOGE)

0.06

Ethereum Classic (ETC)

15.98

Litecoin (LTC)

52.27

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
50,50
50,00
55,00
41,90
51,99
50,99
56,99
41,97
52,00
51,00
57,00
42,00
-
48,90
56,00
37,00
-
-
57,99
42,63
-
-
-
42,99
-
51,00
57,00
41,97
-
50,99
57,99
43,04
-
50,00
55,00
41,95
Читать в мае
ТОП-5 книг о политиках
Биографии сильных мира сего
Узнать
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
18%
2
Учетная ставка Учетная ставка
25%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
30,69 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$25,1 млрд
Прогноз
Твой полезный Telegram
SaveUa

SaveUa

Связывает волонтеров с людьми, которым нужна помощь

 Убежище для украинцев

Убежище для украинцев

Для нуждающихся в убежище переселенцев

 Нам по дороге

Нам по дороге

Кто ищет автомобиль, чтобы выехать в другой город

 Жгут 2.0.

Жгут 2.0.

Как оказывать первую медицинскую помощь

 Готов ко всему

Готов ко всему

Практические советы по выживанию и обороне

 Убежища Киева

Убежища Киева

Ближайшие укрытия в режиме реального времени (столица)

 Будь в безопасности! Эвакуация

Будь в безопасности! Эвакуация

Актуальная ситуация на границах и информация для переселенцев
Чат-бот Разговорник U-гайд
Они нас поддержали
легенды спорта

УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

1 /2
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

30.69

"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Гороскоп
Мир
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять