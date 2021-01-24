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"Дворец Путина" в Геленджике: в Кремле повторно отрицают

24 января, 15:38

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

Таким объектом недвижимости могут владеть бизнесмены, считает Дмитрий Песков

Пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков снова отрицает новое расследование российского оппозиционера Алексея Навального о дворце президента России Владимира Путина под Геленджиком на берегу Черного моря.

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Об этом он заявил в интервью российскому телеканалу "Россия 1".

"Путин ничего там не делает, у Путина нет дворца в Геленджике", – сказал Песков.

По его словам, таким объектом недвижимости могут владеть бизнесмены.

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Как сообщали ранее, дворец президента России Владимира Путина под Геленджиком едва ли не самый секретный и охраняемый объект в России, а его масштабы и некоторые удивительные сооружения поражают воображение.

Напомним, на днях переставшая быть секретной и поразившая масштабами и роскошью резиденция президента России появилась на картах Google Maps и приложения iMaps в iPhone.

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Владимир Путин Алексей Навальный Дмитрий Песков
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