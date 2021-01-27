Дворец Путина воссоздали в Minecraft (видео)

Помещения – как в оригинале

В игре Minecraft в мельчайших подробностях воспроизвели "дворец Путина" на черноморском мысе Идокопас из резонансного расследования российского оппозиционера Алексея Навального – тут есть даже пресловутый склад грязи.

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Видео разместила команда TeamCIS, которая воспроизводит созданные человеком сооружения в рамках проекта Build The Earth.

"Мы команда TeamCIS и мы построили дворец Путина в Minecraft в масштабе 1:1 в мельчайших деталях на единой карте мира с соблюдением всех пропорций и размеров", - говорится в сообщении творцов копии дворца Путина.





Внутри дворца в Minecraft постарались построить все главные помещения из расследования Навального: тут и театр, и бассейн с колоннами, и красная комната с шестом, и даже склад грязи.

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Напомним, ранее поразившая весь мир масштабами и роскошью тайная резиденция президента России Владимира Путина появилась на картах Google Maps и приложения iMaps в iPhone.

На прошлой неделе находящийся сейчас в следственном изоляторе российский оппозиционер Алексей Навальный обнародовал очередное коррупционное расследование, в котором показал так называемый дворец президента России Владимира Путина – практически отдельное государство внутри страны.

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