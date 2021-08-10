Дым от лесных пожаров в Якутии достиг Северного полюса (фото)

NASA опубликовало фото, на которых видно, что дым от лесных пожаров в российской Сибири достиг Северного полюса

Россияне не могут потушить пожары в Сибири уже два месяца / Фото NASA, Reuters / Коллаж "Сегодня"

Американское космическое агентство NASA опубликовало фото со своих спутников, на которых видно, что дым от лесных пожаров в российской Сибири достиг Северного полюса. Смог преодолел на своем пути 3000 км.

Реклама

Об этом сообщается на сайте NASA.

Фото с сайта NASA

По данным российского отделения международной экологической организации Greenpeace:

лесные пожары в России в этом сезоне заняли второе место с начала века по общей площади. Крупнее были только в 2012 году;

в минувший понедельник площадь пожаров увеличилась на 0,4 млн га;

с 1 января по 10 августа огнем пройдено 16 млн га;

сейчас в Якутии действует 323 очага возгорания;

площадь самого крупного лесного пожара в Якутии превысила 1,3 млн га.

Как все разгоралось

По состоянию на 28 июня в России было зафиксировано 182 активных лесных пожара, которые тушили, и еще 209 лесных пожаров в труднодоступных районах, которые прекратили тушить. В том числе начинало разгораться в Восточной Сибири.

Реклама

В середине июля из-за лесных пожаров вынуждены были приостановить навигацию на реке Лена, а в аэропорту Якутска из-за плохой видимости отменяли рейсы.

В начале августа огонь уничтожил уже 4 млн гектаров леса в Якутии. В Greenpeace прогнозировали, что до середины августа все затушить не получится.