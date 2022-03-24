Джо Байден выступил за исключение России из G20

Президент США заявил, что только Киев будет решать, следует ли Украине пожертвовать какой-то территорией во имя урегулирования

Джо Байден хочет исключить Россию из G20. Фото: коллаж "Сегодня"

Президент США Джо Байден высказался за исключение России из G20. Также он предложил предоставить Украине возможность участия во встречах "двадцатки".

Об этом Байден сообщил во время выступления в Брюсселе после заседаний НАТО и G7.

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Президент США заявил, что только Киев будет решать, следует ли Украине пожертвовать какой-то территорией во имя урегулирования.

Напомним, ранее мы сообщали, что Российскую Федерацию исключили из Совета государств Балтийского моря. Беларусь – отстранили. Об этом говорится на сайте правительства Норвегии, которое с июля 2021 года председательствует в Раде.

"Очень досадно, что Россия создала ситуацию, когда мы, остальные 11 членов, больше не считаем возможным поддерживать сотрудничество с Россией в рамках CBSS. Россия является одним из соучредителей Совета и до сих пор играла активную роль", – отметила глава МИД Норвегии Анникен Хюитфельд.

Приостановление участия Российской Федерации будет оставаться в силе до тех пор, "пока не удастся возобновить сотрудничество на основе уважения фундаментальных принципов международного права".

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Беларусь, которая имеет статус наблюдателя в CBSS, отстранили от участия в деятельности организации. Это связано с тем, что страна помогает России вести агрессию против Украины.

Санкции от США

Соединенные Штаты Америки вводят ограничения против 19 российских олигархов, 47 членов их семей и тесно связанных с ними лиц.