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Экс-депутат Госдумы РФ назвал главное условие для свержения Путина

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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14 мая, 16:50
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Геннадий Гудков считает, что в России необходимо провести "депутинизацию"
Геннадий Гудков рассказал, при каких условиях Владимир Путин может потерять власть в России
Геннадий Гудков рассказал, при каких условиях Владимир Путин может потерять власть в России / Фото: Коллаж: Сегодня

В России отстранение от власти президента Владимира Путина может случиться в результате военного поражения в Украине.

Такое мнение высказал экс-депутат Госдумы России, полковник ФСБ в отставке Геннадий Гудков в эфире проекта "Україна разом" на Youtube-канале "Україна 24".

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На вопрос, как провести "депутинизацию" России, Гудков ответил:

"Путина нельзя оставлять у власти. Каким способом? Военные поражения. Путин – Акелла, который промахнулся. Путин – уже не мачо, а хромая на все лапы утка и так далее. Вот тогда элиты задумаются над тем, чтобы его убрать и отстранить, и тогда будет конец путинизма".

Экс-депутат Госдумы добавил, что в РФ помимо "депутинизации" придется провести "деидиотизацию", поскольку, по его словам, "Путину удалось запустить конвейер по оболваниванию людей, превращению их в конченых идиотов, поддерживающих самые отвратительные дела на планете".

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Переворот в Кремле уже начался?

Начальник военной разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов ранее заявил, что в России уже начался переворот, в результате которого серьезно больной хозяин Кремля Владимир Путин лишится своей власти.

"Перелом будет во второй половине августа. К концу этого года будет завершена большая часть активных боевых действий. В результате мы восстановим украинскую власть на всех наших территориях, которые мы потеряли, включая Донбасс и Крым", – считает глава украинской разведки.

В свою очередь, российский журналист Майкл Наки прокомментировал слухи о том, что в России могут найти некоего молодого полковника ФСБ, который заменит Путина.

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Герої не вмирають!

Тяжело раненый, продолжал бой… Лещишин Богдан – подполковник 4-й бригады оперативного назначения Нацгвардии. Защищал Киев, эффективно командуя бронегруппой бригады в боях под Гостомелем и Вышгородом. Получил осколочное ранение бедра, акубаротравму, но отказался от эвакуации и продолжал руководить подразделением буквально до последней капли крови… Герой Украины. Посмертно.

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Федосенко Павел Юрьевич – подполковник, командир 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко. Прошел Иловайск, Дебальцево, Светлодарскую дугу... Трижды ранен. Сейчас успешно бьет врага на востоке. За эффективную оборону Харькова - Герой Украины.
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УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

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