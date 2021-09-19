Выборы в Госдуму выигрывает "Единая Россия" – экзитпол

Выборы, к которым уже много вопросов, закончились / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"
Сегодня в России закончилось трехдневное голосование на выборах в Госдуму. Exit poll "Инсомар" отдал победу провластной партии "Единая Россия".
- ЕР 45,2%
- КПРФ 21,0%
- ЛДПР 8,7%
- СР 7,9%
- "Новые люди" 4,7%
- Партия пенсионеров 3,6%
- "Коммунисты России" 1,9%
- "Яблоко" 1,6%
- "Зеленые" 0,9%
- "Родина" 0,8%
- Партия роста 0,6%
- РПСС 0,6%
- "Зеленая альтернатива" 0,3%
- "Гражданская платформа" 0,3%
Официальные данные
Первые данные от ЦИК РФ, согласно обработанным 8,97% протоколам лидером остается "Единая Россия". Однако с более скромным результатом — 38,68%.