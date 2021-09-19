Выборы в Госдуму выигрывает "Единая Россия" – экзитпол

Выборы, к которым уже много вопросов, закончились / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

Сегодня в России закончилось трехдневное голосование на выборах в Госдуму. Exit poll "Инсомар" отдал победу провластной партии "Единая Россия".

ЕР 45,2%

КПРФ 21,0%

ЛДПР 8,7%

СР 7,9%

"Новые люди" 4,7%

Партия пенсионеров 3,6%

"Коммунисты России" 1,9%

"Яблоко" 1,6%

"Зеленые" 0,9%

"Родина" 0,8%

Партия роста 0,6%

РПСС 0,6%

"Зеленая альтернатива" 0,3%

"Гражданская платформа" 0,3%

Официальные данные