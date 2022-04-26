Эрдоган и Путин обсудили войну в Украине

Президенты Турции и России провели телефонный разговор

Реджеп Эрдоган поговорил по телефону с Владимиром Путиным об Украине. Фото: коллаж "Сегодня"

Президент Турции Реджеп Эрдоган России провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Во время беседы политиков обсуждалась тема Украины. Об этом сообщает Anadolu Agency.

В разговоре с Путиным турецкий лидер заявил, что сохранение положительного импульса, достигнутого на переговорах делегаций РФ и Украины, соответствует интересам всех сторон.

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"Турция продолжит делать все возможное для установления прочного мира в Украине", – отметил Эрдоган.

Президент Турции подчеркнул значимость прекращения огня, действенности гуманитарных коридоров и безопасной эвакуации из зон боевых действий. Эрдоган отметил, что процессы, несущие в себе угрозу ущерба интересам всех сторон, должны быть остановлены.

Эрдоган заверил в готовности Анкары и далее вносить посильный вклад в обеспечение долгосрочного мира между РФ и Украиной и повторил свое предложение организовать встречу президентов России и Украины в Стамбуле.

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Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что украинская певица Оля Полякова обратилась к президенту Турции Реджепу Эрдогану с просьбой помочь освободить из Мариуполя мирное население и украинских военных.

Также мы информировали, что президент Владимир Зеленский поблагодарил Эрдогана за готовность стать гарантом безопасности Украины.