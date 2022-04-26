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Эрдоган и Путин обсудили войну в Украине

Богдан Приходько Богдан Приходько Ведущий редактор Власть Сегодня
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26 апреля, 14:03
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Президенты Турции и России провели телефонный разговор
Реджеп Эрдоган поговорил по телефону с Владимиром Путиным об Украине. Фото: коллаж "Сегодня"
Реджеп Эрдоган поговорил по телефону с Владимиром Путиным об Украине. Фото: коллаж "Сегодня"

Президент Турции Реджеп Эрдоган России провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Во время беседы политиков обсуждалась тема Украины. Об этом сообщает Anadolu Agency.

В разговоре с Путиным турецкий лидер заявил, что сохранение положительного импульса, достигнутого на переговорах делегаций РФ и Украины, соответствует интересам всех сторон.

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"Турция продолжит делать все возможное для установления прочного мира в Украине", – отметил Эрдоган.

Президент Турции подчеркнул значимость прекращения огня, действенности гуманитарных коридоров и безопасной эвакуации из зон боевых действий. Эрдоган отметил, что процессы, несущие в себе угрозу ущерба интересам всех сторон, должны быть остановлены.

Эрдоган заверил в готовности Анкары и далее вносить посильный вклад в обеспечение долгосрочного мира между РФ и Украиной и повторил свое предложение организовать встречу президентов России и Украины в Стамбуле.

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Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что украинская певица Оля Полякова обратилась к президенту Турции Реджепу Эрдогану с просьбой помочь освободить из Мариуполя мирное население и украинских военных.

Также мы информировали, что президент Владимир Зеленский поблагодарил Эрдогана за готовность стать гарантом безопасности Украины.

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Герої не вмирають!

Уничтожил 4 танка и взвод оккупантов. Виталий Грицаенко – старший лейтенант, позывной Гоголь, заместитель командира отдельного отряда специального назначения «Азов». Защищая Мариуполь, с помощью РПГ-22 и мин собственноручно подорвал 4 танка и 2 ББМ "Тигр", а из стрелкового оружия убил более 30 российских морпехов. Погиб от тяжелых ранений при выполнении операции по уничтожению командного пункта врага. Но боевое задание выполнил. Герой Украины. Посмертно.

История подвига
Непокоренные
Юрий Михайлюк - капитан, командир роты 128-й отдельной горно-штурмовой бригады. С 2014 регулярно на передовой. Проводя контратаку на донецком направлении, офицер спас раненого комбата, взял на себя командование и провел блестящую операцию. За что и получил звание Герой Украины. На следующий день после награждения был ранен в ногу, но продолжал руководить подразделением. Сейчас - в госпитале.
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