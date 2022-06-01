Эрдоган объявил новую антитеррористическую операцию в Сирии

Президент Турции хочет зачистить приграничные районы от курдских вооруженных формирований

Эрдоган заявил о "зачистке от террористов" северной Сирии / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о новой антитеррористической операции на севере Сирии.

"Начинается новая фаза формирования (в Сирии) "зоны безопасности" на 30 км вглубь от границы Турции. Мы очищаем от террористов Телль-Рифат и Манбидж", – цитирует его слова агентство Anadolu.

По словам Эрдогана, далее последуют новые фазы по зачистке от боевиков других приграничных районов с Турцией.

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"Посмотрим, какова будет реакция на законные шаги Турции в сфере безопасности. Кто поддержит Анкару?" – сказал он.

Чего добивается Турция

Турция начиная с 2016 года провела несколько военных операций на севере Сирии по подрыву Курдских народных отрядов самообороны (YPG), вооруженного сирийского ответвления Рабочей партии Курдистана (РПК).

Отряды народной самообороны также помогли сформировать Сирийские демократические силы (СДС), возглавляемую курдами коалицию, на которую США в значительной степени полагаются в борьбе с "Исламским государством" с 2014 года.

Заявление Эрдогана прозвучало на фоне возражений Турции против того, чтобы Финляндия и Швеция стали членами НАТО, обвиняя их в укрывательстве лиц, связанных с группировкой РПК, и последователей священнослужителя, которого Турция обвиняет в организации попытки государственного переворота в 2016 году.