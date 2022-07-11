Эрдоган предложил Путину помощь в переговорах об окончании войны: подробности

Также президент Турции обсудил с российским диктатором вывоз зерна с украинских портов

Владимир Путин и Реджеп Эрдоган обсудили Украину. / Фото: Коллаж: Сегодня

Президенты Турции и России Реджеп Эрдоган и Владимир Путин провели телефонные переговоры. Лидеры двух стран обсудили вторжение России в Украину, а также возможность обеспечения вывоза зерна с украинских портов.

Об этом сообщило турецкое агентство "Анадолу" и пропагандистские российские СМИ.

Реклама

По версии Кремля, президенты обсудили подготовку к российско-турецкой встречи на высшем уровне, которая должна состоятся в ближайшее время. Также обсудили войну в Украине.

"В том числе обеспечение безопасности судоходства в Черном море и экспорта зерновых на мировые рынки", – сообщила пресс-служба Путина.

У администрация турецкого лидера сообщили, что президенты говорили о том, чтобы создать безопасные коридоры для экспорта украинского зерна по Черному морю. Турецкая сторона считает, что время уже пришло.

Отдельно Эрдоган заявил, что войну между Россией и Украиной нужно решить на переговорах.

Реклама

Эрдоган анонсировал переговоры с Зеленским и Путиным

1 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в ближайшие недели проведет телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным.

"С Путиным и Зеленским будет обсуждаться выпуск зерна из украинских портов", – заявил Эрдоган.

Также агентство "Анадолу" сообщало, что Эрдоган заявил о продолжении организации встречи лидеров Украины и России.

Напомним, сайт "Сегодня" объяснял, почему так важно прорвать морскую блокаду Украины.

Реклама

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что президент России Владимир Путин все еще верит в возможность навязать выгодные ему условия завершения войны.