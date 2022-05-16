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Эрдоган приготовил сюрприз Финляндии и Швеции на переговорах о НАТО

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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16 мая, 21:29
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Турецкий лидер высказал ряд претензий к кандидатам на вступление в Альянс
Эрдоган выступил против расширения НАТО
Эрдоган выступил против расширения НАТО / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган настаивает, что его страна не может сказать "да" вступлению Финляндии и Швеции в НАТО.

"Прежде всего мы не скажем "да" вступлению в НАТО, организацию по безопасности, тем, кто вводит санкции против Турции. Потому что тогда НАТО перестает быть организацией по безопасности. Мы не можем сказать "да". Нас не могут снова ужалить там, где нас ужалили раньше", – цитирует заявление Эрдогана Telegram-канал УНИАН.

Президент Турции назвал Швецию "инкубационным центром террористических организаций".

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"Они приводят террористов в свои парламенты, дают им трибуну, рассылают специальные приглашения и даже имеют в своих парламентах террористов, поддерживающих Рабочую партию Курдистана... Они (делегации Финляндии и Швеции. – Ред.) приедут в Турцию в понедельник. Они приедут нас уговаривать. Извините, им не на что рассчитывать", – сказал турецкий лидер.

Швеция и Финляндия подают заявки на членство в НАТО

Власти Швеции и Финляндии 15 мая официально объявили о решении отказаться от нейтрального статуса и подать заявки на вступление в НАТО.

Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг заявил, что "двери НАТО открыты" для обеих стран.

В то же время президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган недоволен тем, что в Швеции и Финляндии находят убежище представители курдских формирований, в первую очередь Рабочей партии Курдистана, которая считается в Турции террористической организацией.

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Кроме того, президент РФ Владимир Путин пригрозил, что планы Финляндии и Швеции вступить в НАТО вызовут "ответную реакцию" Кремля.

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