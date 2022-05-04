ЕС готовит санкции против патриарха РПЦ Кирилла – AFP

В новом пакете санкций против России упоминается Русская православная церковь

Патриарху РПЦ Кириллу грозят санкции ЕС / Фото: Коллаж: Сегодня

Евросоюз может ввести санкции против патриарха Русской православной церкви Кирилла.

Об этом сообщает агентство AFP в Twitter со ссылкой на соответствующий документ Еврокомиссии относительно новых санкций против России.

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"Европейская комиссия предлагает ввести санкции в отношении главы Русской православной церкви патриарха Кирилла в рамках последней волны экономических мер против России, которая также включает поэтапный запрет на импорт нефти", – сообщает агентство.

#UPDATE European Commission proposes sanctioning the head of the Russian Orthodox Church, Patriarch Kirill, in the latest wave of economic measures against Russia that also includes a phased-in oil import ban, according to a document seen by @AFPpic.twitter.com/bY0piXNRsD — AFP News Agency (@AFP) May 4, 2022

Священники УПЦ МП предложили судить патриарха Кирилла

Священники УПЦ МП инициировали сбор подписей под обращением в Собор Предстоятелей Древних Восточных Церквей с иском против патриарха Кирилла. Они собрали сотни подписей.

Инициаторы обращения настаивают, что Кирилл "совершил моральное преступление", а доктрина "русского мира", которую проповедует московский патриарх, "не соответствует православному учению и должна быть осуждена как ересь".

Кирилл оправдывает вторжение РФ в Украину

Глава РПЦ Кирилл неоднократно выступал с оправданием войны РФ против Украины.

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"Мы ни с кем не хотим воевать, Россия никогда ни на кого не нападала. Это удивительно, когда великая и могучая страна ни на кого не нападала, она только защищала свои рубежи", – сказал Кирилл 3 мая во время богослужения в Москве.

Глава РПЦ также ранее утверждал, что ''Украина восемь лет пытается уничтожить Донбасс и провести там гей-парады".