ЕС готовит санкции против патриарха РПЦ Кирилла – AFP

Евросоюз может ввести санкции против патриарха Русской православной церкви Кирилла.

Об этом сообщает агентство AFP в Twitter со ссылкой на соответствующий документ Еврокомиссии относительно новых санкций против России.

#UPDATE European Commission proposes sanctioning the head of the Russian Orthodox Church, Patriarch Kirill, in the latest wave of economic measures against Russia that also includes a phased-in oil import ban, according to a document seen by @AFPpic.twitter.com/bY0piXNRsD