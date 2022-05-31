ЕС нанес удар по российской пропаганде: под санкциями три телеканала

Украина внесла свой вклад в борьбу с РФ на информационно-дипломатическом фронте

ЕС нанес удар по российской телепропаганде / Фото: Коллаж: Сегодня

Европейский Союз в рамках шестого пакета санкций против РФ отключит три российских пропагандистских канала – Rossiya24, TV center International и RTR Planeta.

Как сообщает пресс-служба Министерства культуры и информационной политики Украины, российские ресурсы отключат от кабельной, спутниковой и интернет-трансляции в ЕС.

Реклама

Глава министерства Александр Ткаченко отметил, что блокирование этих трех российских каналов в ЕС является важным достижением на информационно-дипломатическом фронте.

"Мы в Министерстве культуры и информационной политики способствовали тому, чтобы это произошло как можно скорее. Мы очень благодарны нашим международным коллегам, которые всесторонне поддержали это предложение: вице-премьер-министру и министру культуры и национального наследия Польши Петру Глинскому, министру культуры Литвы Симону Кайрису, вице-президенту Европейской комиссии по вопросам ценностей и прозрачности Вере Юровой и другим министрам культуры ЕС и депутатам, которые помогали в этом. Спасибо за плодотворную работу вице-премьер-министру по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольге Стефанишиной и министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе", – заявил он.

Ткаченко добавил, что российская пропаганда "убивает ментально, ей не место в цивилизованных странах", поэтому запрет в ЕС – большой шаг в борьбе с врагом.

Напомним, ранее в Европейском Союзе уже были запрещены Sputnik и Russia Today.

Реклама

Что входит в шестой пакет санкций против РФ

Лидеры Европейского Союза 31 мая согласовали шестой пакет санкций против России.

В частности, лидеры ЕС договорились о таких санкциях:

от международной платежной системы SWIFT отключат еще три российских банка , в том числе и крупнейшего кредитора России Сбербанк;

, в том числе и крупнейшего кредитора России Сбербанк; российским компаниям запретят предоставлять консультационные услуги, также они не смогут торговать рядом химических веществ;

предоставлять консультационные услуги, также они не смогут торговать рядом химических веществ; ограничения введут для Алины Кабаевой , бывшей олимпийской гимнастки, которая, как указано в документе ЕС, "тесно связана" с Путиным;

, бывшей олимпийской гимнастки, которая, как указано в документе ЕС, "тесно связана" с Путиным; санкции есть и против патриарха Кирилла, который возглавляет РПЦ и активно поддерживает Путина и войну против Украины (как отмечают в Bloomberg, Венгрия была против этого пункта);

который возглавляет РПЦ и активно поддерживает Путина и войну против Украины (как отмечают в Bloomberg, Венгрия была против этого пункта); ограничения наложат на десятки военнослужащих , в том числе лиц, признанных виновными в военных преступлениях в Буче ;

, в том числе лиц, признанных ; с ограничениями столкнутся компании, поставляющие оборудование, материалы и услуги для российских Вооруженных сил.

Реклама

Источники издания сообщают, что из пакета был исключен запрет россиянам покупать недвижимость в ЕС. Однако важно, что все-таки будет действовать частичный запрет на российскую нефть.