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ЕС нанес удар по российской пропаганде: под санкциями три телеканала

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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31 мая, 21:47
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Украина внесла свой вклад в борьбу с РФ на информационно-дипломатическом фронте
ЕС нанес удар по российской телепропаганде
ЕС нанес удар по российской телепропаганде / Фото: Коллаж: Сегодня

Европейский Союз в рамках шестого пакета санкций против РФ отключит три российских пропагандистских канала – Rossiya24, TV center International и RTR Planeta.

Как сообщает пресс-служба Министерства культуры и информационной политики Украины, российские ресурсы отключат от кабельной, спутниковой и интернет-трансляции в ЕС.

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Глава министерства Александр Ткаченко отметил, что блокирование этих трех российских каналов в ЕС является важным достижением на информационно-дипломатическом фронте.

"Мы в Министерстве культуры и информационной политики способствовали тому, чтобы это произошло как можно скорее. Мы очень благодарны нашим международным коллегам, которые всесторонне поддержали это предложение: вице-премьер-министру и министру культуры и национального наследия Польши Петру Глинскому, министру культуры Литвы Симону Кайрису, вице-президенту Европейской комиссии по вопросам ценностей и прозрачности Вере Юровой и другим министрам культуры ЕС и депутатам, которые помогали в этом. Спасибо за плодотворную работу вице-премьер-министру по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольге Стефанишиной и министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе", – заявил он.

Ткаченко добавил, что российская пропаганда "убивает ментально, ей не место в цивилизованных странах", поэтому запрет в ЕС – большой шаг в борьбе с врагом.

Напомним, ранее в Европейском Союзе уже были запрещены Sputnik и Russia Today.

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Что входит в шестой пакет санкций против РФ

Лидеры Европейского Союза 31 мая согласовали шестой пакет санкций против России.

В частности, лидеры ЕС договорились о таких санкциях:

  • от международной платежной системы SWIFT отключат еще три российских банка, в том числе и крупнейшего кредитора России Сбербанк;
  • российским компаниям запретят предоставлять консультационные услуги, также они не смогут торговать рядом химических веществ;
  • ограничения введут для Алины Кабаевой, бывшей олимпийской гимнастки, которая, как указано в документе ЕС, "тесно связана" с Путиным;
  • санкции есть и против патриарха Кирилла, который возглавляет РПЦ и активно поддерживает Путина и войну против Украины (как отмечают в Bloomberg, Венгрия была против этого пункта);
  • ограничения наложат на десятки военнослужащих, в том числе лиц, признанных виновными в военных преступлениях в Буче;
  • с ограничениями столкнутся компании, поставляющие оборудование, материалы и услуги для российских Вооруженных сил.
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Источники издания сообщают, что из пакета был исключен запрет россиянам покупать недвижимость в ЕС. Однако важно, что все-таки будет действовать частичный запрет на российскую нефть.

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