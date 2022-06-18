Еще одна пощечина! Президент Казахстана повторно унизил Путина

На состоявшемся в России Петербургском так называемом международном экономическом форуме президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев решил всем продемонстрировать, что он – самостоятельный и независимый политик, которому от международного преступника Владимира Путина ничего не надо. Сначала он объявил, что не собирается признавать квазиреспублики "Л/ДНР", а потом появилась информация, что и медалей от Путина Токаеву не надо.
Об этом сообщает телеграм-канал "Украина 24".
Что известно
Сообщается, что в пресс-службе президента Казахстана журналистам местного информагентства Tengrinews.kz подтвердили – Касым-Жомарт Токаев принял решение до завершения своих президентских полномочий не принимать ни отечественные, ни зарубежные награды. Именно поэтому он и отказался от ордена "Александра Невского", который собирался ему вручить Путин за заслуги в сотрудничестве с РФ.
В своем комментарии внештатный советник премьер-министра Казахстана Ербол Едилов отметил, что по этой же причине во время недавнего визита в Бишкек (Киргизия) Токаев отказался от высшего кыргызского ордена "Манас" I степени.
Двухстороннее сотрудничество
- Фактически Такаев был должником Путину после того, как Россия приняла решение поучаствовать в подавлении революции, которая охватила города Казахстана зимой 2022 года.
- Под давлением Москвы было принято решение ввести в Казахстан вооруженные формирования стран ОДКБ (Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан).
- После вторжения России в Украину Нур-Султан начал демонстрировать отстранение от Москвы, одновременно усиливая сотрудничество с Китаем.
- Казахстан отказался проводить в этом году военный парад на день Победы 9 мая, чем не на шутку разгневал российских пропагандистов.
- Россия попытается провести так называемую денацификацию не только в Украине. Следующая ее жертва как раз Казахстан – говорят эксперты.