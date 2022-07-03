Еще одна страна даст Украине самолеты и танки – заявление

Правительство Словакии считает, что Украина воюет не только за себя, но и за другие страны Европы

Словакия даст Украине танки и исторебители Миг-29 / Фото: Коллаж: Сегодня

Словакия в рамках военной помощи Украине может передать Киеву военные самолеты "Миг-29" и танки.

Об этом сообщил премьер-министр Словакии Эдуард Гегер в разговоре с главой правительства Чехии Петером Фиалой, передает Ceska Televize.

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Разговор шел о том, что Словакия в скором времени получит самолеты F-16, которыми заменит свои истребители "Миг-29". Гегер отметил, что Словакия "в игре" по поводу передачи Украине "Мигов" и танков, но не стал раскрывать сроки и подробности.

"Я не хочу вдаваться в детали, потому что Украина также просила нас не указывать эту технику", – сказал он.

Как рассказали Гегер и Фиала, они были удивлены тем, насколько эффективно и долго Украина сопротивляется вторжению соседней страны, армия которой "на бумаге" выглядела гораздо сильнее.

"Имеем все предпосылки верить, что Украина выиграет эту войну", – считает премьер Словакии.

По словам Гегера, у Украины "должно быть оружие, чтобы они могли бороться за свою независимость, нашу безопасность и нашу свободу".

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"Они борются за нас", – добавил он.

В свою очередь, премьер Чехии заявил, что в случае необходимости его страна готова принять участие в обучении украинских военных.

Словакия и Украина договорились о поставках гаубиц

Украина со Словакией подписали контракт на поставку восьми гаубиц Zuzana 2.

Самоходная артиллерийская установка Zuzana 2 8x8 была основана на базе предыдущей версии Zuzana, калибром 155 мм. Максимальная дальность стрельбы составляет 41 км, а автоматическая система зарядки позволяет производить шесть выстрелов в минуту.

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Гаубица имеет более длинный ствол – 52 калибра (в предыдущей версии был 45), это позволяет увеличить дальность стрельбы до 41 км.

Башня имеет полный поворот на 360 градусов (ранее только на 60 градусов), а благодаря автоматике количество членов экипажа уменьшено до трех человек. Кроме того, у Zuzana 2 есть автомат заряжания и возможность вести огонь в режиме планирование огня так, чтобы несколько ракет попали в цель одновременно.