Еще одна страна готова стать "буфером" между Украиной и Россией

Руководство Сербии выступает за мирное разрешение ситуации между Россией и Украиной

Сербия готова помочь Украине и России решить ситуацию на Донбассе / Фото: Коллаж: Сегодня

Сербия готова стать посредником для урегулирования конфликта на Донбассе. Об этом заместитель министра министерства иностранных дел Сербии Неманя Старович, передает ТАСС.

"Мы никоим образом не являемся частью политического или какого бы то ни было другого конфликта между РФ и Украиной. Но если существует малейшая возможность, чтобы мы были частью решения, мы к этому готовы, прежде всего в виде предоставления доброй услуги. Напомню, что Белград еще три или четыре года назад был хозяином ряда встреч спецпредставителей Вашингтона и Москвы Курта Волкера и Владислава Суркова по имплементации Минских соглашений", – заявил Старович.

Сербия считает, что конфликт не нужен ни Украине, ни России.

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"Такая эскалация сейчас ни в чьих интересах, говорим ли мы о Москве, Киеве или о государствах Центральной и Западной Европы. С точки зрения Сербии мы можем только призывать к миру" – сказал он.

Сербия не первая

20 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил организовать у себя в стране встречу президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина с глазу на глаз. Он считает, что такая встреча – это главная надежда на то, чтобы убрать "атмосферу войны".

23 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что Италия могла бы сыграть посредническую роль в переговорах между Россией и НАТО о гарантиях безопасности.

Мирное урегулирование

В Париже 26 января прошли переговоры "Нормандской четверки" на уровне политических советников. Впервые за долгое время встреча пройдет в очном формате.

В последний раз саммит проходил в Елисейском дворце в 2019 году и стал первой встречей лидеров в "нормандском формате" с 2016 года. В ней участвовали Владимир Путин, Владимир Зеленский, Ангела Меркель и Эммануэль Макрон.