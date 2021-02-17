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Россию обязали освободить Навального: Минюст РФ ответил ЕСПЧ

17 февраля, 17:52

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Решение Европейского суда является политическим, считают в Москве

Требование Европейского суда по правам человека к России освободить оппозиционера Алексея Навального из следственного изолятора является заведомо неисполнимым.

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Как сообщает Интерфакс, так считает министр юстиции РФ Константин Чуйченко.

По его словам, в российском законодательстве нет нормы, которая бы позволила освободить Навального.

Кроме того, он обвинил ЕСПЧ в "явном и грубом вмешательстве в деятельность судебной власти суверенного государства" и назвал принятое постановление "необоснованным и неправомерным", поскольку, по его словам, в нем нет указаний "ни на один факт, ни на одну норму права".

Чуйченко утверждает, что решение Европейского суда является политическим и может осложнить восстановление отношений ЕС и Кремля.

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"Исполнение данного решения ЕСПЧ явилось бы не чем иным, как проявлением избирательного подхода, что противоречит коренному принципу деятельности Европейского суда по правам человека, а именно обеспечению верховенства закона", – утверждает российский министр.

Напомним, что 17 января Алексей Навальный был арестован после возвращения в Москву из Германии по обвинению в нарушении условий досрочного освобождения.

Спустя неделю суд заменил ему условный срок реальным – 3,5 года колонии общего режима.

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Россия еспч европейский суд Европейский суд по правам человека Алексей Навальный
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