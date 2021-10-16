Мир
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
❄ Когда включат отопление? ⚡ Смерть нардепа Полякова 🍴 Голодовка Саакашвили Решения СНБО Решения СНБО
СЕГОДНЯ Мировые новости Россия

"Эти уродцы людей пугают": В России установили памятник молодоженам

Оксана Тесленко Оксана Тесленко Редакторка
16 октября, 23:34
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В Сети предположили, что работу могли "сваять" пятиклассники на уроках труда
Памятник молодоженам в Нижегородской области вызвал неоднозначные эмоции у местных жителей. Коллаж "Сегодня".
Памятник молодоженам в Нижегородской области вызвал неоднозначные эмоции у местных жителей. Коллаж "Сегодня".

В российском городе Павлово Нижегородской области установили памятник молодоженам, он вызвал бурную реакцию местных жителей, они начали обсуждать монумент в социальных сетях.

Памятник молодоженам

"Эти уродцы уже несколько месяцев людей пугают. Я давно по ним вопрос поднимал и в администрацию письмо направлял. Но чувства прекрасного нашим чиновникам явно не хватает. По-моему, они даже воронежскую Аленку переплюнули", – цитирует одного из комментаторов российское издание ФАН.

Реклама

Пользователи предположили, что работу могли "сваять" пятиклассники на уроках труда.

Напомним, памятник Аленке, который простоял в российском Нововоронеже всего несколько дней, продали на аукционе за 2,6 млн рублей (913 тыс. грн).

Ранее мы сообщали, что в Бердянском районе в селе Осипенко на пустой постамент, где до 2014 года стояла гипсовая скульптура Ленина, установили скульптуру Иисуса Христа.

Реклама

Кроме того, в России появился памятник Моргенштерну, которого ранее высмеял Алексей Суханов. Все не так масштабно, как может показаться на первый взгляд, – бюст исполнителя поставили в магазине Санкт-Петербурга.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал
Все новости
Мир
Показать еще
Реклама
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция
Тест на Покров
Как хорошо вы знаете казацкие фамилии?
Проверь себя
Дневник независимости 🇺🇦

16 октября 1991. Принято постановление о создании государственной страховой коммерческой организации...

Погрузиться в тот день
Обменка
Курс гривни Сегодня
$

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.35

Российский рубль (₽)

0.3666

Евро (€)

30.43

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
COVID-19 в Украине
9 666 случаев за сутки
Подробнее
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Благоприятные и опасные дни в октябре
Лунный календарь
Как Луна влияет на нашу жизнь
Мир
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять