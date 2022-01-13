Это будет разрыв отношений? Кремль испугался "адских" санкций США

Инициатива американских сенаторов о введении самых жестких санкций против России в случае нападения на Украину обеспокоила Кремль. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что это может разорвать отношения Москвы и Вашингтона.
Об этом пишет Интерфакс.
Он считает, что совмещение заявлений о санкциях и переговоров по гарантиям безопасности – это попытка оказать давление на Москву.
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"Она априори бессмысленная, ибо речь идет о санкциях, которые по своей сути и с учетом неминуемого адекватного ответа фактически можно приравнять к инициативе по разрыву отношений. Они не способствуют дальнейшим поискам взаимоприемлемых решений, они не способствуют формированию конструктивной атмосферы в ходе продолжения этих трехступенчатых переговоров. Сегодня будет третья ступень (с ОБСЕ. – Ред.), завершающая на этой стадии", – сказал Песков.
Ему также не нравится, что Запад связывает запуск "Северного потока – 2" с вопросами безопасности в Европе и называет это абсурдом.
"Это – лишнее подтверждение того, что стоит за всем этим: попытки давления на Россию, попытки недобросовестной конкуренции и так далее. Это лишний раз подчеркивает нашу правоту, когда мы говорим о своих озабоченностях и о том, что дальше нам двигаться некуда, что пора уже принимать во внимание наши озабоченности", – добавил Песков.
При этом Кремль пока не планирует предпринимать меры из-за готовящихся "адских" санкциях США и надеется, что дальше громких заявлений дело не пойдет.
России готовят жесткое наказания за новую войну
- Над Украиной нависла угроза широкомасштабной войны с РФ – агрессор подтянул к нашим границам 100-тысячную армию. В связи с этим и в Европе, и в США заговорили о самых мощных санкциях. Согласно данным американского агентства Bloomberg, в рамках продолжающейся работы по расширению списка возможных санкций против РФ Белый дом рассматривает вариант эмбарго на оборонные технологии американского производства.
- По данным The Associated Press, в дополнение к прямым санкциям против российских организаций санкции в ответ на дальнейшее вторжение в Украину могут включать значительные ограничения на продукцию, экспортируемую из США в Россию, а также иностранную продукцию, подпадающую под юрисдикцию США.
- Франция пригрозила России закрытием проекта "Северный поток – 2". В ЕС считают, что угроза Украине со стороны Москвы не ослабла.