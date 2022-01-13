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Это будет разрыв отношений? Кремль испугался "адских" санкций США

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Выпускающий Власть Сегодня
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13 января, 13:22
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В Сенат США внесен законопроект под названием "Защита суверенитета Украины" – Москва занервничала
В Кремле боятся наказания от США. Коллаж "Сегодня"
В Кремле боятся наказания от США. Коллаж "Сегодня"

Инициатива американских сенаторов о введении самых жестких санкций против России в случае нападения на Украину обеспокоила Кремль. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что это может разорвать отношения Москвы и Вашингтона.

Об этом пишет Интерфакс.

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Он считает, что совмещение заявлений о санкциях и переговоров по гарантиям безопасности – это попытка оказать давление на Москву.

"Она априори бессмысленная, ибо речь идет о санкциях, которые по своей сути и с учетом неминуемого адекватного ответа фактически можно приравнять к инициативе по разрыву отношений. Они не способствуют дальнейшим поискам взаимоприемлемых решений, они не способствуют формированию конструктивной атмосферы в ходе продолжения этих трехступенчатых переговоров. Сегодня будет третья ступень (с ОБСЕ. – Ред.), завершающая на этой стадии", – сказал Песков.

Ему также не нравится, что Запад связывает запуск "Северного потока – 2" с вопросами безопасности в Европе и называет это абсурдом.

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"Это – лишнее подтверждение того, что стоит за всем этим: попытки давления на Россию, попытки недобросовестной конкуренции и так далее. Это лишний раз подчеркивает нашу правоту, когда мы говорим о своих озабоченностях и о том, что дальше нам двигаться некуда, что пора уже принимать во внимание наши озабоченности", – добавил Песков.

При этом Кремль пока не планирует предпринимать меры из-за готовящихся "адских" санкциях США и надеется, что дальше громких заявлений дело не пойдет.

России готовят жесткое наказания за новую войну

  • Над Украиной нависла угроза широкомасштабной войны с РФ – агрессор подтянул к нашим границам 100-тысячную армию. В связи с этим и в Европе, и в США заговорили о самых мощных санкциях. Согласно данным американского агентства Bloomberg, в рамках продолжающейся работы по расширению списка возможных санкций против РФ Белый дом рассматривает вариант эмбарго на оборонные технологии американского производства.
  • По данным The Associated Press, в дополнение к прямым санкциям против российских организаций санкции в ответ на дальнейшее вторжение в Украину могут включать значительные ограничения на продукцию, экспортируемую из США в Россию, а также иностранную продукцию, подпадающую под юрисдикцию США.
  • Франция пригрозила России закрытием проекта "Северный поток – 2". В ЕС считают, что угроза Украине со стороны Москвы не ослабла.

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Распространение наркотиков в странах мира
Кокаин, опиаты или канабис - что популярнее
Канабис

Популярен по всему миру: Северная Америка, Куба, Ямайка, Перу, Боливия, Чили, Аргентина. Африка - Алжир, Судан, Мадагаскар, ЮАР. Европа - особенно Франция. Турция, Пакистан, Индонезия, Филиппины. Считается легким наркотиком, вызывает состояние, сходное с опьянением, не вызывает сильной физической зависимости.

Опиаты

Популярны в Украине, Беларуси, Иране, Туркменистане, Таджикистане, Афганистане, Индии, Мьянме, Вьетнаме. К опиатам относятся морфин, опиум, кодеин, героин - последний особенно опасен. Вызывают непреодолимую физическую зависимость, употребление обычно приводит к смерти в течение нескольких лет.

Амфетамин и другие стимуляторы

Популярны в Европе: Франция, Германия, Чехия. А также в Японии, Саудовской Аравии, Монголии и Китае. Под воздействием стимуляторов, таких как метамфетамин, амфетамин, экстази, возрастает физическая и умственная активность, человек может несколько дней обходиться без сна и пищи. Опасны для сердца, нервной системы.

Кокаин

В свое время пользовался чрезвычайной популярностью в США и Канаде. Сейчас всего несколько стран, где кокаин преобладает: Италия, Доминиканская республика, Тринидад и Тобаго. По воздействию сходен с амфетаминами. Может привести к внезапной остановке сердца, шоку и коме. Вызывает сильное психологическое привыкание.

Таблетки и токсические пары

Венесуэла, Греция, Чехия, Албания, Нидерланды, Литва, Сербия, Саудовская Аравия. Транквилизаторы и седативные: бензодиазепины, барбитураты, а также пары химических веществ, например, клея или бензина. Опасны для печени, головного мозга и нервной системы. Распространены в бедных, авторитарных странах или в связи с миграцией.

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