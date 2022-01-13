Это будет разрыв отношений? Кремль испугался "адских" санкций США

В Сенат США внесен законопроект под названием "Защита суверенитета Украины" – Москва занервничала

В Кремле боятся наказания от США. Коллаж "Сегодня"

Инициатива американских сенаторов о введении самых жестких санкций против России в случае нападения на Украину обеспокоила Кремль. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что это может разорвать отношения Москвы и Вашингтона.

Об этом пишет Интерфакс.

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Он считает, что совмещение заявлений о санкциях и переговоров по гарантиям безопасности – это попытка оказать давление на Москву.

"Она априори бессмысленная, ибо речь идет о санкциях, которые по своей сути и с учетом неминуемого адекватного ответа фактически можно приравнять к инициативе по разрыву отношений. Они не способствуют дальнейшим поискам взаимоприемлемых решений, они не способствуют формированию конструктивной атмосферы в ходе продолжения этих трехступенчатых переговоров. Сегодня будет третья ступень (с ОБСЕ. – Ред.), завершающая на этой стадии", – сказал Песков.

Ему также не нравится, что Запад связывает запуск "Северного потока – 2" с вопросами безопасности в Европе и называет это абсурдом.

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"Это – лишнее подтверждение того, что стоит за всем этим: попытки давления на Россию, попытки недобросовестной конкуренции и так далее. Это лишний раз подчеркивает нашу правоту, когда мы говорим о своих озабоченностях и о том, что дальше нам двигаться некуда, что пора уже принимать во внимание наши озабоченности", – добавил Песков.

При этом Кремль пока не планирует предпринимать меры из-за готовящихся "адских" санкциях США и надеется, что дальше громких заявлений дело не пойдет.

России готовят жесткое наказания за новую войну