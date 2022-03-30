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Это капитуляция РФ! Гозман заявил о полной победе Украины

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30 марта, 00:17
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Российский политик утверждает, что после подписания соглашений ситуация для Украины будет лучше, чем для России
Гозман потрясен переговорами Украины и РФ / Коллаж "Сегодня"
Гозман потрясен переговорами Украины и РФ / Коллаж "Сегодня"

В столице Турции закончился раунд переговоров делегаций Украины и России. В Минобороны РФ заявили, что по итогам переговоров кардинально сокращают ведение боевых действий на Киевском и Черниговском направлениях. Российский политик Леонид Гозман заявил, что он потрясен этим и это будет полная победа Украины.

Об этом он сказал журналистам телеканала "Украина 24" Евгению Киселеву и Виолетте Логуновой в эфире проекта FREEDOM.

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"Я совершенно потрясен вообще этим. Вообще-то говоря, я не знаю, является ли это оскорблением вооруженных сил РФ или нет, но мне кажется, что это капитуляция Российской Федерации. Если, конечно, все это правда", – заявил Леонид Гозман.

Политик уверен, что это будет полная победа Украины.

"Когда я услышал только украинскую версию, я подумал, что это желаемое, которое выдается за действительное. Но, когда я увидел слова Мединского и слова какого-то замминистра обороны, то такое впечатление, что там в таком направлении и движутся. Конечно, если это будет, то это полная победа Украины. Ситуация, после подписания соглашений, будет для Украины лучше, а для властей РФ будет хуже, чем была до начала этой страшной авантюры", – добавил Леонид Гозман.

Россия сокращает боевые действия на двух направлениях

В Минобороны России заявили, что по итогам переговоров кардинально сокращают ведение боевых действий на Киевском и Черниговском направлениях.

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В США отмечают, что Россия начинает выводить часть сил, в том числе российские батальонные тактические группы, покидая районы вокруг украинской столицы. Об этом сообщил канал CNN со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников.

Жители Беларуси уже заметили колонны российской техники, которая ехала со стороны Украины.

При этом в США подозревают, что Россия пошла на переговоры для отвода глаз. Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что заявление России о сокращении боевых действий вокруг Киева может быть для того, чтобы отвлечь внимание и обмануть людей.

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Старший лейтенант Усов Павел - командир танкового подразделения. Ранее защищал Луганщину и Донбасс, а с началом полномасштабного вторжения России в Украину стал на защиту Киевщины. Погиб в танковом бою, успев уничтожить несколько единиц вражеской техники. Герой Украины. Посмертно.

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