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Это не дружественный визит. Канцлер Австрии пригрозил Путину новыми санкциями

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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11 апреля, 19:06
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Карл Нехаммер первым из европейских лидеров лично обсудил с Владимиром Путиным войну в Украине
Карл Нехаммер поговорил с Владимиром Путиным "очень прямолинейно, открыто и жестко"
Карл Нехаммер поговорил с Владимиром Путиным "очень прямолинейно, открыто и жестко" / Фото: Коллаж: Сегодня

Канцлер Австрии Карл Нехаммер провел закрытые переговоры с президентом России Владимиром Путиным в резиденции Ново-Огарево под Москвой. Он потребовал прекращения боевых действий в Украине и пригрозил новыми санкциями Евросоюза против России.

Как пишет издание Kurier, Нехаммер стал первым европейским лидером, которого Путин принял после вторжения РФ в Украину. Разговор в резиденции Путина длился 75 минут. До и после не было ни фотографий, ни заявлений в СМИ.

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"Это не дружеский визит. Я только что приехал из Украины и своими глазами видел неизмеримые страдания, причиненные российской агрессивной войной", – рассказал Нехаммер по итогам переговоров.

По словам Нехаммера, поездка в Москву и переговоры с Путиным являются для него "обязанностью", чтобы добиться прекращения боевых действий или хотя бы гуманитарного прогресса для страдающего населения Украины.

Как сообщил канцлер Австрии, он "очень прямолинейно, открыто и жестко" говорил о серьезных военных преступлениях в Буче и других местах и подчеркивал, что все виновные в них должны быть привлечены к ответственности.

Нехаммер также сказал Путину, что санкции против России останутся в силе и будут ужесточаться до тех пор, пока в Украине будут умирать люди.

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"ЕС более сплочен в этом вопросе, чем когда-либо", – подчеркнул он.

Нехаммер также призвал к немедленному прекращению боевых действий, созданию гуманитарных коридоров для эвакуации людей из Мариуполя и других осажденных городов, и обеспечению доступа для Международного Красного Креста и других гуманитарных организаций.

"Но самым важным моим посланием Путину было то, что эта война должна наконец закончиться, потому что в войне есть только проигравшие с обеих сторон", – подчеркнул австрийский канцлер.

Перед переговорами с Путиным Карл Нехаммер посетил Киев, где выразил поддержку президенту Украины Владимиру Зеленскому. Кроме того, Австрия недавно выслала четырех российских дипломатов.

Отметим, что ни один глава правительства из ЕС не был у Путина в Москве с начала войны. Были только телефонные контакты – например, с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем.

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